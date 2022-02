BIZARNO: Isplivao detalj sa proslave titule! Zamolio saigrača da ne prska šampanjcem, ovo je razlog! (VIDEO)

Nakon pobede prema protoklu “redsima” je dodeljen trofej i shodno tome usledila je proslava titule.

Pri dodeli pehara neki od igrača su uzeli flaše šampanjca, kojim su hteli da poprskaju saigrače, jedan od njih je bio Minamino.

Sadio Mane je sa poštovanjem zamolio Japanca da ne prska šampanjac tokom proslave, a poznato je i zbog čega.

Mane asked Minamino not to spray champagne so he put it back down ❤️ pic.twitter.com/pFoJ6ErbEf