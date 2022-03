VLAHOVIĆ ODGOVORIO NA BRUTALNE UVREDE: Njegov gest obišao planetu!

Tokom čitavog meča Vlahović je bio na žestokom udaru navijača Fiorentine, koji mu nisu oprostili prelazak u redove ljutog rivala.

Brutalne uvrede nisu sprečile Dušana da pokaže svima na stadionu o kakvoj se veličini radi.

Dok su njegovi saigrači slavili pobedu u Firenci, Vlahović je otišao do svog doskorašnjeg saigrača Venutija, zagrlio ga i pružio mu reči utehe.

Ovaj sjajan gest obišao je planetu.



#Vlahovic first of all to console Venuti in the post match of #FiorentinaJuventus #Fiorentina#juventusfc#CoppaItalia#Respectpic.twitter.com/aaNcJxekFD