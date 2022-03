BRITANCI UVELI SANKCIJE ABRAMOVIČU: Stopirana prodaja Čelsija, Rusu ZAMRZLI IMOVINU

Najnovijom odlukom Vlade Velike Britanije uvedene su sankcije aktuelnom vlasniku Čelsija Romanu Abramoviču. To znači da u ovom trenutku londonski klub neće moći da bude prodat.

Abramovič je pre 10-ak dana odlučio da stavi na prodaju Čelsi i novac od prodaje donira za Ukrajinu, ali od toga, makar u ovom trenutku, neće biti ništa.

On je jedan od sedmorice ruskih oligarha kojima je Velika Britanija uvela sankcije i zamrznula svu imovinu, uz zabranu ulaska u tu državu.

To praktično znači da u ovom trenutku Čelsi neće moći da dobije novog vlasnika, a klub je dobio specijalnu licencu da nastavi sa takmičenjem i radom, iako je Abramovič praktično odstranjen iz Britanije.

Vlada Velike Britanije je Abramoviču zabranila kako pojedinačne, tako i transakcije firmi koje su u njegovom vlasništvu. Zabranjen mu je i ulazak u Veliku Britaniju.

Ovo bi moglo da stvori ogromne finansijske gubitke Čelsiju, pošto taj klub više neće moći da prodaje ni karte za pojedinačne utakmice, već će na "Stamford Bridž" moći da uđu samo vlasnici sezonskih karata.

"Plavci" neće moći da potpisuju nove ugovore sa igračima, ali zaposleni u londonskom klubu ne treba da brinu za svoje plate prema trenutnim ugovorima, jer će njih Čelsi redovno isplaćivati.

BREAKING | The UK government have said that Roman Abramovich does face a prohibition on transactions with UK individuals and businesses, a travel ban and transport sanctions. pic.twitter.com/SkUOOskIe7