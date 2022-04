KAKAV CAR! Siniša se iz bolnice obratio igračima - imao je POSEBAN ZAHTEV ZA NJIH

Kako prenosi "Sportmedijaset", on je najpre rešio da se obrati onim igračima koji su bili sa svojim reprezentacijama kada je objavio da je ponovo bolestan.

Takođe, italijanski mediji javljaju i da se putem video linka Mihajlović obratio svima u klubu i izneo naredne korake. Navodno je naglasio da ga na klupi Bolonje "neće biti nekoliko nedelja".

