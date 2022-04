RONALDO U OZBILJNOM PROBLEMU: Policija istražuje napad na autističnog dečaka!

Kristijano Ronaldo nalazi se na žestokom udaru nakon incidenta koji se dogodio po završetku utakmce Everton - Mančester junajted (1:0).

Besan zbog poraza svog tima, Ronaldo je na putu do svlačionice napravio ispad koji je zaprepastio svet. Frustracije je iskalio na jednom autističnom dečaku koji je svojim telefonom snimao igrače dok napuštaju teren na Gudisonu.

Portugalac je u tunelu koji vodi do svlačionice snažno udario jednog dečaka po ruci, razbio mu mobilni telefon i ostavio veliku modricu.

Clear angle



Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU