NESVAKIDAŠNJA SCENA NA 'ALIJANC ARENI': Navijač MRTAV PIJAN pao sa tribine, pa napravio ŠOU na terenu! (VIDEO)

Nakon utakmice Bajern - Viljareal svoj neviđeni šou na stadionu Bavaraca napravio je jedan navijač nemačkog Kelna.

U vidno alkoholisanom stanju raspoloženi fan Kelna pao je sa tribine na teren i povredio se, ali to ga nije sprečilo da izvede ono što je naumio. Kleknuo je pred Bajernovu praznu tribinu, podigao ruke u vis i zapevao.

Njegov potez nasmejao je do suza ljude koji su još uvek bili na stadionu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bizarre but brilliant scenes: A very drunk Köln fan sneaking onto the Allianz pitch last night after Bayern’s loss to Villarreal 😂



🎥 @archiert1 pic.twitter.com/ub0SuudgOb