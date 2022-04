Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Tano Pecoraro/LaPresse via AP | |

DIRLJIVO! Navijači zbog Mihe došli ispred bolnice, on im se javio s prozora: PEVALI I DRUGI PACIJENTI (VIDEO)

Siniša Mihajlović vodi novu životnu bitku, pošto mu se vratila opaka bolest i ponovo je u bolnici kako bi prošao novi tretman lečenja. Mihi sa svih strana stižu poruke podrške, a navijači Bolonje prednjače i sada su napravili jedan od najdirljivijih gestova, koji je posebno ganuo i njega, kao i njegovu suprugu Arijanu.

Dan posle velike pobede Bolonje nad Interom od 2:1, ultrasi Bolonje su otišli ispred bolnice i pevali su Siniši pesmu koju su prepevali mnogi navijači "Freed from desire", koja je u njihovoj izvedbi glasila "Siniša is on fire".

Miha se i javio sa prozora, a moglo se videti i da su i drugi pacijenti ili lekari bili zainteresovani da vide šta se dešava, a takođe su se i oni uključili tako što su navijali i aplaudirali sa svojih prozora.

Sinišina supruga Arijana objavila je video uz dirvljive reči:

- Kakvo priznanje, kakva lepa reč, kako lep osećaj! Posebni ste - napisala je Arijana uz dva srca.