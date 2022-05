STRAVIČNI PRIZORI SA MESTA BRUTALNOG SUKOBA TORCIDE I POLICIJE: Maskirani huligani palicama napli interventu, bacili baklju u kombi (FOTO+VIDEO)

U noći između subote i nedelje na autoputu A1 u blizini Zagreba došlo je do žestokog obračuna pristalica Hajduka iz Splita i policije. U tuči je učestvovalo više stotina osoba.

Navijači Hajduka, koji su se vraćali sa utakmice u Zagrebu zaustavili su se kod odmorišta Desinec i blokirali sve trake autoputa u smeru Karlovaca. Oglušili su se na upozorenja i naredbe policije, a zatim je nekoliko stotina njih nasrnolo na policajce koji su bili u pratnji.

Policija je bila prinuđena da upotrebi i vatreno oružje i dve osobe su tom prilikom ranjene. Jednog navijača je metak okrznuo u predelu rebara, a drugi je upucan u koleno. U neredima je povređeno više pripadnika policije. Samo pukom srećom izbegnuta je veća tragedija.

"Primili smo osobu koja je bila na mestu događaja, međutim, nejasna je njena uloga u svemu. Prema njegovoj izjavi, nije bio aktivni učesnik sukoba, nego slučajna žrtva pucnjave. Njegovo stanje je stabilno i dobro se oporavlja, nije vitalno ugrožen. Reč je o prostrelnoj rani potkolenice i za sada je sve pod kontrolom", rekao je za HRT doktor Suad Crnica.

After derby match between Dinamo Zagreb and @hajduk . Torcida clashed with police on highway. Police use guns and two Hajduk fans were injured. So far police arrested 40 members of Torcida #HajdukSplit 💪 pic.twitter.com/79JnkA1qIh

Navodno, do žestokog obračuna je došlo kada je grupa huligana sa maskama na licu i palicama u rukama krenula na kombi u kome je bilo više pripadnika policije, koja je bila u pratnji. Spekuliše se da su ubacili baklju u policijski kombi. Policajci su tada bili prinuđeni da upotrebe i vatreno oružje.

"Policijski su službenici radi odbijanja napada prema više osoba upotrebili sredstva prisile, uključujući i vatreno oružje, nakon čega je praćena kolona ponovno stavljena pod nadzor. U toku je identifikacija i privođenje osumnjičenih za krivična dela i prekršaje. Do sada je utvrđeno da je došlo do ranjavanja, najverovatnije od vatrenog oružja, dve osobe koje su neposredno učestvovale u napadu na policijske službenike i povređeno je desetak policijskih službenika. Svi povređeni su izvan životne opasnosti", navodi se u saopštenju policije.

Croatia. 21.05.2022

Dinamo Zagreb - Hajduk Split.



After the match, there was a massive fight between Torcida and police on the A1 motorway between Zagreb and Split, when around 1,600 Hajduk fans were returning home. The police shot 2 hooligans. Their lives are not in danger. pic.twitter.com/ugnvOPYNna