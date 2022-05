SADA JE I ZVANIČNO: Čelsi je prodat!

Američki biznismen i vlasnik bejzbol tima Los Anđeles Dodžersa Ted Boili postao je novi vlasnik fudbalskog kluba Čelsi.

Kako je zvanično objavljeno, Boili je kupio Čelsi za 4,25 milijardi evra i Roman Abramovič je zvanično smenjen sa čela londonskog tima.

Ovo nije prvi put da je pokazao interesovanje za fudbal, a izveštaji sugerišu da je pokušao da kupi klub iz Zapadnog Londona još 2019. godine.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.