ZVANIČNO: Fudbalska reprezentacija Belorusije svoje mečeve igraće u Novom Sadu

Zbog podrške države ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, beloruska reprezentacija ne sme igrati domaće utakmice na svom terenu, potvrdila je UEFA.

U ovogodišnjoj Ligi nacija Belorusija će svoje domaće utakmice igrati u Srbiji, u Novom Sadu. Odluka UEFA predviđa i da će se njihove utakmice igra pred praznim tribinama.

Novi Sad, Serbia is the new home of the Belarus football team.



They will play their June Nations League matches against Slovakia, Azerbaijan and Kazakhstan at Vojvodina's Karadjordje Stadium.



