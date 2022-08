MITROVIĆ TO NIJE NI SANJAO! Prošlog vikenda golovima šokirao moćni Liverpul, a sada u Premijer ligi uradi - ovo (VIDEO)

Podsetimo, rekorder srpske reprezentacije po broju golova u dresu nacionalnog tima dao je u prethodnoj sezoni Čempionšipa čak 43 pogotka na 44 odigrana meča, zatim je sa "terorom" rivala na Ostrvu nastavio minule subote jer je Liverpulu dvaput zatresao mrežu, ali je protiv "Vulvsa" ostao razočaran.

Protiv tima koji je šampionat počeo porazom od Lidsa (2:1), Mitrovićev Fulam je važio za blagog favorita, iako gost i... bio je na korak od pobede.

Great save by Wolverhampton Wanderers keeper Sa from mitrovic from the penalty spot 🇯🇲🇯🇲🇯🇲💯🇯🇲🇯🇲🇯🇲 pic.twitter.com/PZDd6EN0je