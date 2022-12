MESI RUŠI SVE REKORDE: Još samo JEDAN KORAK do jedine neostvarene želje! (VIDEO)

Mesi je doveo "gaučose" u vođstvo iz jedanaesterca, a potom i asistirao Hulijanu Alvaresu za treći gol u mreži Dominika Livakovića.

To je bio 18. odnosno 19. put da je fudbaler PSŽ-a direktno umešan u golove na Svetskim prvenstvima.

Ukoliko pogledamo statistiku od 1966. godine, samo su trojica fudbalera to uradila pre njega.

Reč je o Ronaldu (Brazil), Gerdu Mileru i Miroslavu Kloseu (Nemačka).

Priliku da se osami na vrhu ove liste imaće 18. decembra u finalu Mundijala gde će se za titulu boriti protiv aktuelnog svetskog šampiona Francuske ili Maroka.

Lionel Messi is the fourth player dating to 1966 to get to 19 goal involvement at the World Cup.



🇩🇪Miroslav Klose (16 goals, 3 assists)

🇧🇷Ronaldo (15 goals, 4 assists)

🇩🇪Gerd Müller (14 goals, 5 assists)

🇦🇷 Lionel Messi (11 goals, 8 assists)