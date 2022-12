Peruničić: Ličnosti kao što je bio Mihajlović nikada ne umiru

Bivši rukometaš Nenad Peruničić oprostio se od legendarnog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića rečima da "odlaze mladi ljudi, velikani, ali takve ličnosti kao on nikada ne umiru".

Proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je juče u 54. godini posle duge i teške bolesti u bolnici u Rimu. Upisivanje u Knjigu žalosti povodom smrti Siniše Mihajlovića počelo je danas u Muzeju crveno-belih na stadionu Rajko Mitić. Knjiga žalosti je otvorena do 17 sati. Peruničić se u znak poštovanja prema svemu što je za srpski narod i sport učinio Siniša Mihajlović upisao u Knjigu žalosti. "Došao sam da odam počast jednom velikanu u svakom smislu. Tako smo ga gledali, iako je generacijski dve godine razlika. Jučerašnji dan je bio težak za sve poštovaoce sporta. Ne morate znati nekoga lično da bi vas nešto dotaklo i rastužilo. Bio je inspiracija za mnoge, prepoznatljiv po stavovima, karakteru, principima, ponašanju. Odlaze mladi ljudi, velikani, ali takve ličnosti kao on nikada ne umiru", istakao je Peruničić. On se prisetio legendarne izjave Mihajlovića kada je nastupao za Lacio da protiv svoje Zvezde ne želi da igra. "Slušao sam i ja njegovu izjavu, ali to je bio Mihajlović, čovek sa jasnim stavom i odlukama, koje nikada nije dovodio u pitanje. Tužna vest koja je ođeknula i način na koji je reagovao ceo svet juče, su i više nego dovoljan pokazatelj ko je bio Mihajlović. Možda i mnogo više nego što smo ga mi zamišljali", zaključio je Peruničić.