'Mi smo dobili svoju bitku, ALI SINIŠA NIJE' Selektor Hrvatske sa knedlom u grlu govorio o Mihajloviću: Bio je veliki fudbaler, vrhunski trener

Hrvatska fudbalska reprezentacija zauzela je treće mesto na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Izabranici Zlatka Dalića osvojili su bronzu pošto su savladali Maroko sa 2:1.

Tako Vatreni takmičenje završavaju sa samo jednim porazom, onim od Argentine u polufinalu. Hrvatskoj je ovo druga svetska bronza u istoriji.

Nakon meča, na konferenciji za medije, selektor Zlatko Dalić govorio je i o smrti Siniše Mihajlovića.

- Moje iskreno saučešće porodici Mihajlović.Poznavao sam ga, još davno, davno. Žao mi je što je izgubio svoju bitku. Mi smo danas dobili svoju, ali on nije. I to je žalosno. Teško. Ovo je nešto drugo. Bio je veliki fudbaler, vrhunski trener. To je veliki gubitak, a kada mladi ljudi odlaze to je za nas tragedija.

Hrvatska je napravila veliki uspeh i na 22. Mundijalu tako što je u borbi za treće mesto bila bolja od Maroka, a selektor Zlatko Dalić je posle meča pred novinare izašao sa osmehom na licu.

- Želeo bih da čestitam Maroku na zaista sjajnom meču. Bili su i umorni, povređeni, žao mi je njih, znam kako im je. Ponosni moraju da budu, podsetili su me na nas od pre četiri godine. Opet biti u vrhu je zaista fantastično za tako malu zemlju kao što je Hrvatska. Čestitam mojim momcima – počeo je Dalić.

Najemotivniji trenutak prvenstva?

- Ovo danas. Utakmica koja je bila teška za nas. Kada smo pobedili Brazil, rekao sam da smo u problemima. Da smo u situaciji ni tamo ni ovamo. Najveće emocije su bile kada je sudija odsvirao kraj, kraj svega što smo radili. Ovo su emocije za koje živiš, za koje radiš ovaj posao. Sigurno je ovo bilo najemotivnije.



Da li će Joško biti najbolji mladi igrač ovog prvenstva?

- Za mene su moji uvek najbolji. Joško mora biti u najužoj konkurenciji, ali po svemu što je uradio mora biti u takvoj sredini. Svaka mu čast i odigrao je sjajno ovo prvenstvo.

Da li je ovo kraj jedne reprezentacije?

- Sigurno je ovo poslednje prvenstvo za neke od nas koji smo na ovom Svetskom prvenstvu. Kako zbog godina tako i ostalih detalja. Da nemaju uz sebe starije igrače, ovi mlađi sami ne bi mogli to da učine. Hrvatska ne treba da brine. Da li je ovo kraj generacije? Mislim da nije. Imamo još Ligu nacija, pa Evropsko prvenstvo. Nama je četiri igrača počelo iz naše lige i imamo kvalitet za dalje.

Prognoza finala?

- Obe reprezentacije imaju individualce, Mesi, Mbape, favorita ne mogu da izaberem. Francuska igra na svoj način, Argentina je nešto slična. Mislim da će presuditi Mesi ili Mbape.

Pitali smo selektora Hrvatske da li deli naše mišljenje da je jedan od ključnih faktora, Dalić je ostao skroman.

- Mi smo jedan tim. Ne mislim da sam ja jedan od tri ključna faktora uspeha ove reprezentacije, pre svega što smo odradili sjajan posao kao grupa i tako će i ostati.

