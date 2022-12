Potres u Francuskoj: Karim Benzema zvanično objavio kraj reprezentativne karijere!

Osvajač Zlatne lopte i fudbaler Real Madrida Karim Benzema objavio je i zvanično da se povlači iz reprezentacije Francuske!

Benzema je to objavio na svom Instagram profilu uz prigodne rečenice.

- Trudio sam se i pravio greške, sve me je to dovelo do ovoga što jesam dana. Ponosan sam na to! Napisao sam priču koja se danas završava ovde - napisao je Benzema i okačio sliku sebe u dresu Francuske.

Jedan od najboljih napadača današnjice nije mogao da nastupa na Svetskom prvenstvu zbog povrede, iako je isprva bio planiran u selekciji.

Benzemi je sada 35 godina i, imajući u obzir neke iskusnije igrače, zasigurno je imao još što-šta da da Trikolorima.

Francuska je u finalu Mundijala poražena od Argentine nakon penala.