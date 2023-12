Suarezove suze na oproštaju ganule ceo Brazil! Kad je porodica izašla na teren, nije mogao da izdrži! (VIDEO)

Gde god da je igrao, Luis Suarez je veoma brzo stizao do statusa jednog od omiljenih igrača ekipe. Isto se dogodilo i kada je napustio Evropu i umesto u Saudijsku Arabiju ili Ameriku, rešio da dođe u Brazil i odigra sezonu za ekipu Gremija, a noćas je i ta epizoda završena.

Urugvajac je osvojio srca navijača, pa je na oproštaju bilo veoma emotivno. Oprostio se kako mu dolikuje, u velikom stilu, pogotkom protiv Vaska da Game, za pobedu, 1:0, a kada su nakon meča usledile ovacije, nije mogao da zadrži suze.

Uvek emotivan i temperamentan, slomio se potpuno kada mu se pridružila porodica, a onda su svi zajedno gledali snimak koji mu je klub posvetio.

- Ispisao si prelepo poglavlje naše istorije. Gde god da si, zauvek ćeš biti besmrtan - napisao je Gremio na društvenim mrežama.

Urugvajac je postigao 27 golova na 52 meča za Gremio, a iako se očekuje se da će se prikljuliti Interu iz Majamija, gde bi ponovo mogao da igra sa saigračima iz Barselone - Lionelom Mesijem, Serhiom Busketsom i Đordijem Albom, nakon meča je istakao da najpre mora da odmori i sluša svoje telo.

🇺🇾 Luis Suárez on his future: “I can feel pain, my body is speaking for me. I want to enjoy and then decide for myself after a long career”.



“I need to rest, enjoy my family… then the destiny will know where I’ll be in the future”.



ℹ️ Lucho is now officially a free agent. pic.twitter.com/6yjyqnX4fI