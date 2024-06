Superkompjuter odredio favorite za Evropsko prvenstvo: Srbija nije loša, Hrvati samo malo ispred Orlova!

Fudbalska reprezentacija Srbije se nalazi u Austriji, gde će odigrati prvu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo koje se održava u Nemačkoj, a gde je naša selekcija u grupi sa Slovenijom, Engleskom i Danskom.

Nema Srbija baš velika očekivanja, iako je donekle u našoj krvi da se nadamo najboljem, za sada je jedini cilj prolaz u četvrtfinale, što je i više nego realno, s obzirom na to u kakvoj smo grupi. Ipak, sa našom reprezentacijom se nikad ne zna.

Međutim, baš s tom konstatacijom da se "ništa ne zna", dolazi i Superkompjuter, koji je odradio analizu svih reprezentacija i proglasio je favorite za osvajanje ovog Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Kako kažu, najveći favorit za osvajanje trofeja je Engleska, koja ima 19.9 odsto šansi. Odmah zatim sledi Francuska sa 19.1, dok je na trećem mestu domaćin Nemačka sa 12.4 odsto šansi.

Naša reprezentacija se prema ovom superkompjuteru nalazi na 14. mestu favorita, gde imamo tačno jedan (1) odsto šansi da dođemo do trofeja. Osim nas, na 14. mestu se nalaze i Ukrajina i Škotska.

