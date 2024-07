Zvezda nudi više od tri miliona evra za Viktora Đukanovića

Crnogorac na meti srpskog šampiona

Ako je verovati švedskim medijima, Crvena zvezda je zainteresovana za napadača Hamarbija Viktora Đukanovića i navodno je ponudila preko tri miliona evra za njegov transfer!

Đukanović je crnogorski reprezentativac koji je 2023. otišao u Hamarbi iz Budućnosti za milion evra i na 34 meča postigao je 13 golova. Ima 20 godina i uglavnom igra na poziciji krilnog napadača.

Đukanović ima važeći ugovor sa Ham,arbijem do 2027. godine, švedski "Expressen" dodaje da su raygovori klubova uveliko u toku - mada to niej garant da će do transfera doći.

Dodaje se da su za Đukanovića zainteresovani bili i Lacio i Komo, novi član Serije A, kao i da su "nebeskoplavi" iz Rima odustali od transfera zbog cene od sedam miliona evra.

Đukanović je iza sebe imao odličnu prvu sezonu u kojoj je postigao 11 golova, da bi u ovoj drugoj dao samo dva i izgubio je mesto u startnoj postavi.

Autor: Snežana Milovanov