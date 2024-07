Zvanično! Pogledajte NAJSMEŠNIJI penal u istoriji fudbala! (VIDEO)

Nezapamćen propust glavnog arbitra.

Nagledali smo se svakakvih čudnih sudijskih odluka u fudbalu, ali poslednja dešavanja koja stižu iz Brazila su u najmanju ruku tragikomična.

Utakmica između Flamenga i Krisjume završena je pobedom domaćina od 2:1, ali će o jedanaestercu iz 89. minuta biti polemika još dugo na južnoameričkom kontinentu.

Detalj iz samog finiša ovog susreta, nema sumnje, biće zauvek ostati upisan u istoriji najvažnije sporedne stvari na svetu!

Najstrožu kaznu koja je svirana u korist domaćeg sastava, napadač Gabrijel Barbosa pretvorio je u gol za pobedu, međutim, način na koji je dosuđen i iz najnezamislivijih razloga, definitivno nikada nije viđen na fudbalskim terenima.

Flamengo beat Criciuma in the last minute after winning this bizarre penalty in the 89th minute. 😳



What was Gustavo Barreto thinking?!pic.twitter.com/ISQmynw9Ep