Koliko imate SAMOPOUZDANJA, prema vašem horoskopskom znaku

Da li ste samouvereni, nesigurni ili ste negde između?

Ovan (21. mart – 20. april)

Ovan zna da je neverovatan i kada mu to kažete, složiće se sa vama.

On je samouveren, energičan i avanturistički nastrojen, ali pre svega odiše pozitivnom energijom i čini da se oni oko njega odjednom osećaju bolje. Ima izuzetno visoko samopouzdanje, pa će uspeti da privuče i osvoji bilo koga.

Bik (21. april – 21. maj)

Bik je siguran u svoj stil i ukus.

On zna šta treba da uradi da i on i njegov dom izgledaju dobro. Ne možete naterati Bika da se predomisli, tako da je prilično uveren da će dobiti bilo koju bitku. Međutim, njegovo samopouzdanje može sakriti duboku nesigurnost, ali je obično tako duboko zakopana da to niko ne može ni da vidi.

Blizanci (22. maj – 21. jun)

Koliko se Blizanci osećaju samouvereno ili nesigurno zavisi samo od njihovog raspoloženja.

Oni mogu imati pucati od samopouzdanja kada su na zabavi, razgovaraju sa strancima, biti savršen gost ili biti most koji spaja ljude. Ali kada se nađu u situaciji da se ne osećaju prijatno, počinju da sumnjaju u svoje sposobnosti i brinuće o svakoj sitnici.

Rak (22. jun – 21. jul)

Rak je veoma osetljiv i ima tendenciju da sve shvata previše lično.

Kada se sreća i samopoštovanje zasnivaju na nekom drugom, onda nema te unutrašnje snage koja bi vas učinila samopouzdanim. Rakovi su previše emotivni, zavisni i zahtevni, što ih čini potpuno nesigurnim. Šteta što ne veruju u sebe, jer su uglavnom veoma lepi i izuzetno brižni ljudi.

Lav (22. jul – 22. avgust)

Lav kroz svaku svoju poru isijava samopouzdanje.

Ne beži od reflektora i čak i želi da bude pod njihovom svetlošću. On bez sumnje zna da ima sve odgovore i da u svakom trenutku zna šta treba da radi. Ima prirodno samopouzdanje i zato što toliko veruje u sebe, tu svoju crtu više ne primećuje, toliko mu je to prirodno. Ne brine se da bi mogao ostaviti loš utisak na nekoga ili da neće učiniti pravu stvar, jer zna da se to neće dogoditi.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Pošto je Devica toliko kritična prema sebi, veruje da su i drugi poput nje, što je štetno po njeno samopoštovanje.

Previše se brine oko toga da ostavi dobar utisak ili ako je uradila nešto sramotno u javnosti. Činjenica da ne ceni i ne vidi svoje prednosti čini je izuzetno nesigurnom. Ona ne veruje svojim instinktima i često sama sebe previše kažnjava za svoje greške i mane.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga ne želi da sluša o problemima, pa ih u njihovom okruženju izbegavajte koliko god je to moguće i ne reagujte osim ako nije veoma važno.

Jedini put kada je Vaga samouverena je kada se bori zbog određenih razloga ili ljudi. Ona želi da bude fina, pa nije sigurna da li bi trebalo da čvršće izrazi svoje stavove ili da ipak prećuti.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija je veoma iskrena prema sebi.

Ona zna da izgleda dobro ili pametno, ali je takođe svesna svih slabosti ili mana koje može imati. Ona ima sposobnost da prihvati ove stvari i na njih gleda kao na plus. Naravno, može se previše vezati za nekoga, ali to znači da je strastvena. Uverena je da je tamo gde treba da bude i da je sve što radi upravo ono što joj je suđeno da radi. Škorpija je samouverena u spavaćoj sobi, tamo preuzima vođstvo i ubeđena je da, kada je seks u pitanju, niko nije bolji od nje.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac može da razgovara sa bilo kim, bilo gde i o bilo čemu.

On teži da sazna sve što može o svetu i o sebi, a ako ga neko kritikuje, potpuno je otvoren. On veruje u sebe i zna kako da koristi povratne informacije za poboljšanje. Ako neko pokuša da ga uvredi, on sve okreće na šalu i smeje se tome. Teško ga je spustiti ili ugroziti njegovo samopoštovanje.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarčevi su negde između samouverenih i nesigurnih ljudi.

Ako je usred projekta ili ima problema sa radom, izuzetno je samouveren, ali kada su u pitanju međuljudske ili ljubavne interakcije, onda je skloniji da bude introvertniji i nesigurniji. Svoj nedostatak samopouzdanja pokušava i tada da sakrije.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Granica između samouverenosti i nesigurnosti je veoma tanka u slučaju Vodolije.

Čini se da ima visoko samopouzdanje i da je nije mnogo briga za mišljenje drugih. Vodolija pokušava da ignoriše sve što je negativno ili stvara bilo kakvu napetost, čak i ako je isprovocirana. Generalno, oseća se samouvereno, posebno kada drugi upadaju u različite drame, a ona nije deo toga.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Riba je laka za rukovanje.

Da su čvrsto ubeđene u svoje ideje, bile bi samouverenije i rekle bi “ne” kad god je potrebno. Nažalost, više ih brine nesigurnost nego samopouzdanje. Međutim, one su sigurne kada je u pitanju njihova mašta ili njihova kreativnost. Ako nešto stvaraju, znaju da je to dobro i kvalitetno.