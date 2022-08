Kako se ponašaju horoskopski znakovi KADA SE ZALJUBE? Ko GUBI GLAVU, a ko se PRAVI da je NEZAINTERESOVAN

Znate već kako se kaže: pijanstvo i zaljubljenost se ne mogu sakriti. Saznajte kako se to vaš horoskopski znak ponaša kada je zaljubljen.

Kada se Ovan zaljubi, on uvek želi da bude tu negde kod svog partnera. Lako ćete uočiti njegovu pozitivnu energiju, zarazni osmeh i usplahirenost. Vrlo je verovatno da ćete najpre biti prijatelji, a da će se onda on postepeno truditi da vas osvoji. Ovan je u ljubavi brižan, posvećen i drag i kada se jednom zaljubi, znajte da ćete uvek imati njegovu pažnju.

Bikovima je potrebno malo više vremena da se zaljube i sigurno će vas najpre više puta testirati pre nego što otkriju kako se zaista osećaju. Svakako, Bikovi su nežni i pažljivi, priređivaće vam romantična iznenađenja i sa njima ćete se uvek osećati voljeno i ispunjeno.

Blizance je nemoguće ne "provaliti" da su zaljubljeni. Oni su tako "providni" da će vam sve biti jasno čim ih vidite. Ali jako su simpatični i zabavni i oni će za svog partnera učiniti sve. Romantični su pa ćete sa njima moći da vodite one duge noćne razgovore. Njima nije problem da kažu kako se osećaju. Čak, reći će vam to odmah i direktno.

Rakovi vole duboko i intenzivno. Oni su lojalni partneri koji će uvek biti tu za vas, da vas podrže, pomognu vam ali i nasmeju vas. Kada se zaljube, na početku će možda biti nepoverljivi i previše će brinuti oko svake sitnice, ali kada se prepuste to je to – imate partnera za ceo život!

Lavovi su uvek strastveni i harizmatični, a tako je i kada se zaljube. S tim što oni neće lako prepustiti svoj "plen". Ako vas Lav nešto okarakteriše kao nešto svoje, nećete moći da se izvučete. Svakako, sa Lavovima je uvek zanimljivo i zabavno, a oni obično traže partnere slične sebi.

Device se uvek pretvaraju da su hladne i nezainteresovane, a zapravo iznutra "ključaju". One možda neće odmah pokazati svoja osećanja, ali zato vole zaista intenzivno. Ukoliko želite da vam otvoreno kažu kako se osećaju – pitajte ih direktno jer one to same neće reći. Ne brinite da ćete ih zbuniti, one su baš tu situaciju milion puta izanalizirale u svojoj glavi.

Vage su po prirodi neodlučne i često deluju ravnodušno. Ipak, kada se zaljube, zaista su mile i divne, a ako se najednom pokrenu na akciju i krenu odlučno da se bore, to znači da im je zaista stalo do vas. Svakako, Vagama vlada planeta ljubavi, Venera, što ovaj znak čini savršenim kada su veze u pitanju.

Kada se Škorpija zaljubi onda je to nešto zaista veliko. Ona će želeti da zna sve o vama, interesovaće se za vas, a njeno srce pripašće samo vama. Njima je jako važno poverenje. Čak i ako imaju stav da ne žele vezu niti bilo šta ozbiljno, jednom kada se zaljube to je to. Strastveni, posvećeni i vrlo lojalni.

Strelčevi su jako prijatni i zabavni i dobar provod i pozitivno raspoloženje njima su jako važni. A kada su zaljubljeni, ovakav njihov veseli stav naročito dolazi do izražaja. Oni će se potruditi da vam sa njima uvek bude zabavno i rado će osmišljavati razne aktivnosti u kojima ćete oboje uživati.

Jarčevi ne priznaju površne veze. Oni žele sigurnost, ozbiljan odnos koji će brižljivo graditi. Čak i ako su na početku veze, sigurno je da će planirati zajedničku budućnost. Oni nemaju vremena za stvari i veze koje ničemu ne vode.

Vodolije se lako zaljubljuju i još lakše prepuštaju vezi sa vama. Jako su romantične i posvećene, daće partneru sve što imaju i one definitivno vole one "ne mogu da živim bez tebe" veze.

Ribe su vrlo osetljive i nežne u ljubavi, ali su svakako savršeni partneri. Želeće da sa vama dele sve, da o vama znaju sve, da stalno budete zajedno i radite romantične i lepe stvari u kojima ćete uživati. Beznadežno se zaljubljuju i u vama će videti celi svoj svet, piše Wannabemagazine.