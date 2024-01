DNEVNI HOROSKOP: Slobodni Strelčevi završiće u zagrljaju jednog Raka, Lav blista, a ovo očekuje ostale

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Negujte svoj romantičan duh. Pomoći će vam u današnjem danu da izrazite sve svoje umetničke talente. Dobro se osećate u društvu jedne lepe Vage. Volite kada ste okruženi finim stvarima, preko ambijenta do ljudi. Izađite napolje. Potreban vam je dobar provod.

BIK

Imate osećaj da vam sve smeta. Previše brinete o nekim nebitnim detaljima. Pratite svoje srce i sve će biti u redu. Veza sa Rakom će vam sigurno doneti ono što želite, a to je sigurnost doma i porodice.

BLIZANCI

Odličan za sve. Kao da se sve kockice same uklapaju. Pravite odličan poslovni dil sa jednim Škorpionom. Biće novca. Srce, duša, um su u skladu, savršenom. Bićete u prilici da se okrenete harmoničnom odnosu sa voljenim bićem. Čuvajte se većih glavobolja.

RAK

Poslovno ste opterećeni. Zaboravljate na sve važne stvari. Kada je poslovni sastanak, kada i kome da se javite… Emocije su vam toliko povezane u glavi da ne možete jasno ni da razmišljate. Pokušajte da vam neko blizak pomogne. Opuštajte se što više uz muziku, to vam posebno prija.

LAV

DEVICA

Pre svakog potpisivanja dobro pročitajte svaki dokument. Ukoliko niste završili neka pravna pitanja vreme je da to uradite. Niste raspoloženi za neku veću romansu. Možda ste preumorni, možda se previše dajete prijateljima i njihovim problemima. Čuvajte stomak.

VAGA

Menjate raspoloženje često. To se ne dopada vašim saradnicima, posebno ako je u tom timu jedan Škorpion koji neprestalno voli da zna sve unapred. To vas nervira. Sa partnerom imate bolji odnos. Niste napeti niti nervozni. To je polje gde ste najstabilniji. Dobro se osećate.