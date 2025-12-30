Ulazak u sezonu Jarčeva donosi istinu bez filtera: Ove stvari kod drugih znakova ih najviše nerviraju!

Kako smo skoro ušli u period Jarčeva – otkrivamo neke navike drugih horoskopskih znakova posebno im idu na živce.

Ulaskom u period Jarčeva, fokus se premešta na disciplinu, odgovornost i konkretne rezultate. Jarčevi tada postaju još osetljiviji na sve što smatraju neozbiljnim, površnim ili neefikasnim – a toga, po njihovom mišljenju, ima napretek kod drugih znakova.

Kod Ovnova Jarca nervira impulsivnost i brzopletost – odluke bez plana su za njih čisto gubljenje vremena. Kod Bika ih može iritirati tvrdoglavost, naročito kada Bik odbija promene iako su očigledno neophodne.Blizanci su često na vrhu liste – previše priče, premalo fokusa i stalno menjanje mišljenja Jarcu deluju хаotično.

Kod Raka, Jarca može iscrpeti emotivna preosetljivost i vraćanje na prošlost.Lavova potreba da bude u centru pažnje Jarcu deluje kao nepotrebno dokazivanje.Sa Devicom se uglavnom razume, ali ih može nervirati sitničavost bez šire slike.Vaga frustrira Jarca neodlučnošću i večitim vaganjem.

Kod Škorpije ih zamara intenzitet i potreba za kontrolom.Strelac im ide na živce zbog neozbiljnog odnosa prema obavezama i preteranog optimizma.Kod Vodolije – bunt bez konkretnog plana jednostavno ne prolazi. A kod Riba Jarca najviše nervira život u oblacima – izbegavanje realnosti, oslanjanje na intuiciju umesto činjenica i sklonost ka pasivnosti.

Ipak, koliko god da ih druge navike iritiraju, Jarčevi znaju jedno – svako ima svoj tempo. Samo što u njihovoj sezoni, taj tempo mora biti ozbiljan, jasan i usmeren ka cilju.

Autor: S.Paunović