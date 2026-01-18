DNEVNI HOROSKOP ZA 18. JANUAR: Stiže najzanimljiviji period do sada za 4 znaka, dobro se pripremite

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

U vašem polju karijere i pozicije danas je mlad Mesec. Pred vama je period koji će otvoriti šanse za promene koje su vam toliko potrebne. Tokom ovog dana najbolje bi bilo da više vremena provedete sa prijateljima, opustiće vas.

BIK

Mlad Mesec u polju inostranstva, planova i učenja. Ulazite u period kada ćete na lakši način moći da ostvarite ono što priželjkujete. Najbolje ćete se osećati u kontaktu sa voljenom osobom. Imate osećaj da ste prevazišli napete momente.

BLIZANCI

Mlad Mesec u polju kriza, promena i tuđeg novca otvoriće pred vama novo razdoblje, koje će najviše biti ispunjeno finansijskim šansama. Očekujte intenzivne kontakte sa suprotnim polom. U postojećim emotivnim relacijama naglašena je posesivnost.

RAK

Mlad Mesec u polju poslovnih i emotivnih partnerstava doneće vam period u kojem ćete biti spremni da se više povežete sa drugima. Tokom ovog dana akcenat će najviše biti bačen na emotivna partnerstva. Intenzivni kontakti sa suprotnim polom.

LAV

U polju poslovne svakodnevice i zdravlja danas je mlad Mesec. Pred vama je period kada ćete više biti okrenuti ovim segmentima. Tokom dana dobijate priliku da sa emotivnim partnerom razgovarate o pitanjima koja su remetila vaš odnos.

DEVICA

U vašem polju ljubavi i zabave danas je mlad Mesec, tako da u narednom periodu možete očekivati nove emotivne početke i dešavanja. I ovaj dan ćete iskoristiti za ljubav, velika okrenutost ka voljenoj osobi. Nova uzbudljiva poznanstva.

VAGA

Mlad Mesec u polju doma i porodice doneće period u kojem ćete najviše želeti da ostvarite stabilnost i kada će vaš trud po ovim pitanjima donositi rezultate. Tokom dana usmereni ste na svoje najmilije i spremni da sa njima podelite lepe momente.

ŠKORPIJA

Vaše polje komunikacije, dogovora, kratkih putovanja i susreta danas je ugostilo mlad Mesec. Pred vama je period velikih aktivnosti, pokreta koji vas vodi ka napredovanju. Tokom dana najbolje ćete se osećati u komunikaciji sa ljudima koje volite i poštujete.

STRELAC

Mlad Mesec u polju posla i novca donosi još jednu mogućnost da u narednom periodu ostvarite svoje želje u ovim segmentima. Ovaj dan iskoristite za druženje, za održavanje kontakta sa bliskim ljudima. Ovo će vam doneti pozitivnu energiju.

JARAC

Mlad Mesec u vašem polju ličnosti. Vreme je da pokrenete sebe, da na drugačiji način sagledate i poslovne i emotivne situacije u kojima ste. U periodu ste kada su sve šanse otvorene, budite aktivni i prodorni, kao što vi to i znate.

VODOLIJA

Mlad Mesec u polju podsvesti donosi vam period u kojem ćete morati da promenite svoje stavove. Dobro razmišljanje i presecanje sa strahovima i blokadama koje su vas onemogućavale u napredovanju. Najviše ćete danas biti okrenuti emocijama.

RIBE

Mlad Mesec u polju šansi, prilika i podrške uvodi Ribe u period kada ćete na lakši način ostvarivati svoje želje i planove. I tokom ovog dana podržavaju vas bliski ljudi, sa prijateljima ćete imati izvanrednu komunikaciju i dogovore. Emotivno – dobro.

Autor: Jovana Nerić