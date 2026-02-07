DNEVNI HOROSKOP: Škorpije imaju lepe šanse za posao, Blizanci hitno moraju da se opuste

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

Vi se danas baš i nećete naodmarati, jer obaveze zovu sa svih strana…U emotivnom segmentu – možete vrlo dobro funkcionisati sa partnerom po nekim pitanjima koja vas oboje interesuju ili praviti zajedničke planove. Slobodni – flert.

BIK

Niste baš u nekom elanu za posao, pogotovo ako su obaveze koje vas iritiraju na dnevnom redu. Potrudite se da sve što imate obavite u prepodnevnim satima, jer već nakon tog vremena sve vas vuče na neku drugu stranu, ka druženju.

BLIZANCI

Potrebno vam je da se malo rasteretite od obaveza i da se opustite, pa ćete na svaki mogući način gledati da danas izvrdate sve ono što je vezano za posao. U suštini, sada bi vam najviše prijala domaća, porodična atmosfera.

RAK

Pohitajte da sve što imate da obavite od posla i završite u prepodnevnim satima, jer već nakon tog vremena ulazite u period kada ćete biti previše umorni i nećete moći da se fokusirate i skoncentrišete. Moguće je da ćete odložiti sve dogovore.

LAV

Obaveze koje morate da završite su sitne i one vam neće oduzeti mnogo vremena, tako da ćete veći deo dana imati samo za sebe i svoje potrebe. Savet je da sa nekim iz kruga prijatelja odete u kafić, kupovinu ili na večeru. Sa voljenom osobom – strast.

DEVICA

Ovaj dan vam uglavnom donosi bolje raspoloženje, ali i veću potrebu da se posvetite sitnim, ali važnim detaljima i situacijama u poslovnom segmentu. Popodne i veče mogu biti neuobičajeno romantični, ako se vi i partner samo malo potrudite.

VAGA

Verujem da bi vam najradije prijalo da sve obaveze ostavite za sobom i da se dobro odmorite, ali neke situacije vam neće dati mira i moraćete da im posvetite pažnju. Nešto ste statični i kad je voljena osoba u pitanju, neraspoloženi za susret.

ŠKORPIJA

Zaista se lepe šanse mogu ukazati Škorpijama vezano za posao. Može vas iznenaditi poziv osobe sa kojom ste ranije sarađivali, a koja je i sada voljna da vas angažuje. U emotivnom životu danas će se sve svoditi na kontakte sa prijateljima.

STRELAC

Dan će proleteti, a da nećete ni biti svesni gde ste izgubili vreme. Mnogo kontakata i razgovora, ali je teško da će bilo koji od njih dati konkretnije rezultate. Osećate pritisak od strane partnera ili iz kruga porodice. Više će vam odgovarati da se povučete.

JARAC

I dalje ste u procesu prikupljanja informacija, jurenju razgovora i sastanaka sa saradnicima. Moguć je kontakt sa osobom sa kojom već odavno pokušavate da pokrenete saradnju. U emotivnom segmentu – mnogo priče, ali malo dešavanja.

VODOLIJA

Bilo bi dobro da privedete kraju obaveze koje zaobilazite, jer ćete inače napraviti sebi problem. Osoba sa kojom ste u povremenom flertovanju inicira susret sa vama – možda baš i niste u fazonu za izlazak, ali bi bilo dobro da malo izađete iz kuće.

RIBE

Jaki kontakti sa osobama sa kojima želite da pokrenete neku formu saradnje. Potrudite se da budete jasni i koncizni, jer stoji mogućnost da se vi i sagovornik ne razumete u potpunosti. Dan dobar za susret sa voljenom osobom – nežnost i romantika.

Autor: Jovana Nerić