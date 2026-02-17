Danas OVO nikako ne radite ako ne želite da izazovete Vatrenog Konja: Možete 'isterati' novac iz kuće

Dok mi u Srbiji Novu godinu dočekujemo 31. decembra, a potom i po julijanskom kalendaru, u Kini se vreme računa drugačije. Kineska Nova godina - poznata i kao Lunarna Nova godina - počinje drugim mladim Mesecom nakon zimskog solsticija, pa njen datum svake godine varira između kraja januara i kraja februara.

U 2026. godini počinje 17. februara i označava ulazak u godinu Vatrenog Konja - period koji se u kineskoj tradiciji smatra snažnim, energičnim, nepredvidivim i punim intenziteta.

Važno je naglasiti - sve zabrane i preporuke koje prate ovaj praznik deo su kineske tradicije i narodnih verovanja, koja se prenose vekovima. Mnogi ih i danas poštuju, makar simbolično.

A jedno pravilo posebno se izdvaja: prvog dana ne čisti se kuća.

Zašto se ne mete prvog dana?

U kineskom tradicionalnom verovanju, metla tog dana ne uklanja samo prašinu - već i sreću.

Veruje se da bi metenjem ili iznošenjem smeća mogli simbolično "pomesti" bogatstvo, blagostanje i pozitivnu energiju iz doma. Zbog toga se generalno čišćenje obavlja danima pre početka praznika, kako bi se nova godina dočekala u urednom prostoru - ali bez rizika da se sreća izbaci napolje.

Zanimljivo je da i u Srbiji postoje slična narodna verovanja. Kod nas se, na primer, veruje da na Božić ne treba iznositi đubre, niti raditi teške kućne poslove. I kod jednih i kod drugih - simbolika je ista: početak godine ili velikog praznika treba da bude čist, ali miran.

Godina Vatrenog Konja - energija koju ne treba izazivati

Kineski horoskop funkcioniše kroz ciklus od 12 životinja i pet elemenata - drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Godina 2026. nosi znak Konja, ali i element vatre.

Vatreni Konj u kineskoj astrologiji simbolizuje strast, impulsivnost, snagu, ali i iznenadne promene. To je godina snažne energije, ambicije i pokreta.

Upravo zato se veruje da početak godine treba dočekati pažljivo - bez postupaka koji bi mogli simbolično "razljutiti" energiju godine.

U tom kontekstu, čišćenje, pranje i bacanje stvari prvog dana smatra se lošim znakom.

Šest stvari koje Kinezi tradicionalno izbegavaju prvog dana

1. Ne mesti i ne iznositi smeće

Kako nalaže kineska tradicija, metenje prvog dana može značiti izbacivanje sreće iz kuće. Smeće se ne iznosi, a metla ostaje po strani.

2. Izbegavati negativne reči

Reči povezane sa bolešću, smrću, siromaštvom ili nesrećom smatraju se lošim predznakom. Prvog dana govori se o radosti, zdravlju i uspehu.

Slično je i kod nas - koliko puta ste čuli: "Kakvo vam je jutro, takva će vam biti godina"?

3. Ne jesti kašu za doručak

U tradicionalnom kineskom tumačenju, kaša simbolizuje oskudicu. Smatra se da bi takav doručak mogao prizvati skromnost i finansijske teškoće u mesecima koji dolaze.

4. Ne prati i ne šišati kosu

Veruje se da pranje kose može "isprati" sreću, dok se šišanje povezuje sa mogućim porodičnim gubicima. I kod nas postoje slična verovanja vezana za kosu i važne dane.

5. Ne prati odeću

Prvi i drugi dan praznika u kineskoj tradiciji povezani su sa rođendanom boga vode. Pranje odeće se smatra nepoštovanjem, ali i simboličnim "odlivanjem" novca.

6. Izbegavati crnu i belu odeću

Crvena boja simbolizuje sreću, prosperitet i zaštitu. Crna i bela su tradicionalno povezane sa žaljenjem, pa se tokom praznika preporučuju vedre i jarke boje.

Tradicija, simbolika i savremeni život

Danas mnogi ove običaje posmatraju kao deo kulturnog nasleđa, a ne kao stroga pravila. Ipak, simbolika ostaje snažna.

U Srbiji možda nećemo razmišljati o Vatrenom Konju dok uzimamo metlu u ruke, ali zanimljivo je primetiti koliko su narodi, bez obzira na udaljenost, razvili slična verovanja o početku godine, sreći i blagostanju.

Na kraju, bilo da verujete u kineski horoskop ili ne, simbolika početka ima univerzalnu poruku: godinu započnite sa dobrom energijom, bez svađa, bez teških reči i - barem tog dana - bez metle.

Ako želite da ne "izazovete" energiju Vatrenog Konja, možda je najjednostavnije da 17. februara odložite čišćenje i fokusirate se na porodicu, trpezu i dobre želje.

Autor: Marija Radić