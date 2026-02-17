Danas OVO nikako ne radite ako ne želite da izazovete Vatrenog Konja: Možete 'isterati' novac iz kuće

Dok mi u Srbiji Novu godinu dočekujemo 31. decembra, a potom i po julijanskom kalendaru, u Kini se vreme računa drugačije. Kineska Nova godina - poznata i kao Lunarna Nova godina - počinje drugim mladim Mesecom nakon zimskog solsticija, pa njen datum svake godine varira između kraja januara i kraja februara.
U 2026. godini počinje 17. februara i označava ulazak u godinu Vatrenog Konja - period koji se u kineskoj tradiciji smatra snažnim, energičnim, nepredvidivim i punim intenziteta.
Važno je naglasiti - sve zabrane i preporuke koje prate ovaj praznik deo su kineske tradicije i narodnih verovanja, koja se prenose vekovima. Mnogi ih i danas poštuju, makar simbolično.
A jedno pravilo posebno se izdvaja: prvog dana ne čisti se kuća.
Zašto se ne mete prvog dana?
U kineskom tradicionalnom verovanju, metla tog dana ne uklanja samo prašinu - već i sreću.
Veruje se da bi metenjem ili iznošenjem smeća mogli simbolično "pomesti" bogatstvo, blagostanje i pozitivnu energiju iz doma. Zbog toga se generalno čišćenje obavlja danima pre početka praznika, kako bi se nova godina dočekala u urednom prostoru - ali bez rizika da se sreća izbaci napolje.
Zanimljivo je da i u Srbiji postoje slična narodna verovanja. Kod nas se, na primer, veruje da na Božić ne treba iznositi đubre, niti raditi teške kućne poslove. I kod jednih i kod drugih - simbolika je ista: početak godine ili velikog praznika treba da bude čist, ali miran.
Godina Vatrenog Konja - energija koju ne treba izazivati
Kineski horoskop funkcioniše kroz ciklus od 12 životinja i pet elemenata - drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Godina 2026. nosi znak Konja, ali i element vatre.
Vatreni Konj u kineskoj astrologiji simbolizuje strast, impulsivnost, snagu, ali i iznenadne promene. To je godina snažne energije, ambicije i pokreta.
Upravo zato se veruje da početak godine treba dočekati pažljivo - bez postupaka koji bi mogli simbolično "razljutiti" energiju godine.
U tom kontekstu, čišćenje, pranje i bacanje stvari prvog dana smatra se lošim znakom.
Šest stvari koje Kinezi tradicionalno izbegavaju prvog dana
1. Ne mesti i ne iznositi smeće
Kako nalaže kineska tradicija, metenje prvog dana može značiti izbacivanje sreće iz kuće. Smeće se ne iznosi, a metla ostaje po strani.
2. Izbegavati negativne reči
Reči povezane sa bolešću, smrću, siromaštvom ili nesrećom smatraju se lošim predznakom. Prvog dana govori se o radosti, zdravlju i uspehu.
Slično je i kod nas - koliko puta ste čuli: "Kakvo vam je jutro, takva će vam biti godina"?
3. Ne jesti kašu za doručak
U tradicionalnom kineskom tumačenju, kaša simbolizuje oskudicu. Smatra se da bi takav doručak mogao prizvati skromnost i finansijske teškoće u mesecima koji dolaze.
4. Ne prati i ne šišati kosu
Veruje se da pranje kose može "isprati" sreću, dok se šišanje povezuje sa mogućim porodičnim gubicima. I kod nas postoje slična verovanja vezana za kosu i važne dane.
5. Ne prati odeću
Prvi i drugi dan praznika u kineskoj tradiciji povezani su sa rođendanom boga vode. Pranje odeće se smatra nepoštovanjem, ali i simboličnim "odlivanjem" novca.
6. Izbegavati crnu i belu odeću
Crvena boja simbolizuje sreću, prosperitet i zaštitu. Crna i bela su tradicionalno povezane sa žaljenjem, pa se tokom praznika preporučuju vedre i jarke boje.
Tradicija, simbolika i savremeni život
Danas mnogi ove običaje posmatraju kao deo kulturnog nasleđa, a ne kao stroga pravila. Ipak, simbolika ostaje snažna.
U Srbiji možda nećemo razmišljati o Vatrenom Konju dok uzimamo metlu u ruke, ali zanimljivo je primetiti koliko su narodi, bez obzira na udaljenost, razvili slična verovanja o početku godine, sreći i blagostanju.
Na kraju, bilo da verujete u kineski horoskop ili ne, simbolika početka ima univerzalnu poruku: godinu započnite sa dobrom energijom, bez svađa, bez teških reči i - barem tog dana - bez metle.
Ako želite da ne "izazovete" energiju Vatrenog Konja, možda je najjednostavnije da 17. februara odložite čišćenje i fokusirate se na porodicu, trpezu i dobre želje.
