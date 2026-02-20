AKTUELNO

ALARM IM JE NAJVEĆI NEPRIJATELJ: Ovi horoskopski znakovi ne podnose jutarnje smene – Rano ustajanje im kvari ceo dan!

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Horoskop i astrologija često otkrivaju da odnos prema jutru nije samo stvar navike, već i karaktera. Dok se neki znakovi bude puni energije čim zazvoni alarm, drugima su jutarnje smene ozbiljan izazov.

Rano ustajanje kod određenih znakova izaziva umor, nervozu i osećaj da dan počinje prerano, bez obzira na to koliko su sati spavali. Prema astrološkim tumačenjima, u sledećim znakovima najčešće se rađaju ljudi koji se teško nose s jutarnjim obavezama i mnogo bolje funkcionišu kasnije tokom dana.

Ribe

Pripadnici znaka Riba izrazito su osetljivi na ritam sna. Njihov unutrašnji svet često je aktivniji noću, kada misli lutaju, a mašta je najživlja. Jutarnje smene za njih znače nagli prekid sna i osećaj dezorijentisanosti. Ribama je potreban spor i tih početak dana, pa rano ustajanje često doživljavaju kao psihički napor, a ne samo fizički umor.

Škorpija

Škorpije retko pripadaju jutarnjem tipu ljudi. Njihova energija raste kako dan odmiče, dok su rano ujutru povučeni i teško dostupni. Jutarnje smene kod njih često izazivaju razdražljivost i manjak koncentracije. Iako će obaveze odraditi odgovorno, unutrašnje nezadovoljstvo zbog ranog ustajanja dugo ih prati.

Vodolija

Vodolije su poznate po nepredvidivom ritmu života. Često ostaju budni do kasno zbog ideja, planova ili potrebe za mentalnom stimulacijom. Jutarnje smene im teško padaju jer prekidaju njihov prirodni tok razmišljanja. Rano ustajanje kod njih može dovesti do osećaja da su prisiljeni da funkcionišu u ritmu koji im ne odgovara.

Lav

Iako Lavovi vole da budu u centru pažnje i ostavljaju snažan utisak, jutarnje smene im često nisu drage. Potrebno im je vreme da se razbude i psihički pripreme za dan. Ako su prisiljeni da rano ustaju, mogu delovati tromo i nezainteresovano, sve dok ne osete da ponovo imaju kontrolu nad situacijom.

Strelac

Strelčevi vole slobodu i spontanost, a jutarnje smene često doživljavaju kao ograničenje. Rano ustajanje za njih znači gubitak osećaja fleksibilnosti i ličnog prostora. Iako će se prilagoditi ako moraju, mnogo bolje funkcionišu u poslovima koji dopuštaju kasniji početak dana ili promenljiv raspored.

Autor: Dalibor Stankov

