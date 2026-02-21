Večiti Sumnjičavci ZODIJAKA: Ovi znakovi nikada ne veruju sebi – čak i kada donesu najbolju odluku, JEDE IH CRV SUMNJE!

Horoskop i astrologija često otkrivaju koliko je nekim ljudima teško da stanu iza sopstvenih odluka, čak i onda kada su donesene promišljeno i sa dobrim razlogom.

Umesto osećaja sigurnosti, javlja se besomučno preispitivanje, analiza svih mogućih ishoda i parališući strah da je postojala neka bolja opcija. Ova unutrašnja nesigurnost ne proizlazi iz neznanja, već iz duboke potrebe da se izbegne greška i razočaranje.

Evo koji znaci su "šampioni" u sumnji:

Devica: Perfekcionizam koji ubija mir

Devica donosi odluke pažljivo, ali retko oseća mir nakon što ih prelomi. Uvek postoji misao da je nešto moglo biti bolje, preciznije ili sigurnije. Čak i kad se pokaže da je odluka bila ispravna, Devica će se vraćati na sitne detalje i pitati se da li je propustila nešto važno. Njihova sumnja je direktan proizvod bolesnog perfekcionizma i previsokih ličnih standarda.

Vaga: Da li sam bila dovoljno pravedna?

Vaga teško podnosi osećaj da je neko zbog njene odluke mogao biti nezadovoljan. Nakon što odluči, često se pita da li je bila dovoljno pravedna, uravnotežena i obzirna prema svima. Ta stalna potreba za harmonijom dovodi do toga da Vaga sumnja u sopstveni izbor, naročito kada oseti da bi neka druga opcija manje povredila ljude oko nje.

Rak: Emocije kroje nesigurnost

Rak odluke donosi srcem, ali upravo zbog toga kasnije počinje da sumnja. Ako oseti promenu raspoloženja, krivicu ili nesigurnost u odnosima, Rak odmah poveruje da je negde pogrešio. Često se vraća na prošle situacije i krivi sebe, pitajući se da li je trebalo da postupi drugačije kako bi zaštitio druge ili sačuvao mir u porodici.

Ribe: Žrtve sopstvene mašte

Ribe imaju neverovatnu intuiciju, ali i sklonost da idealizuju scenarije koji se nisu desili. Nakon donesene odluke, lako zamišljaju kako je drugačiji izbor mogao da donese više sreće, mira ili razumevanja. Njihova sumnja nije glasna, ali je stalna i tiha, prisutna u pozadini svake misli kao stalno "šta bi bilo, kad bi bilo".

Blizanci: Hiljadu opcija u jednoj glavi

Blizanci brzo donose odluke, ali ih jednako brzo i preispituju. Njihov um stalno nudi nove mogućnosti, informacije i perspektive, zbog čega se retko osećaju potpuno sigurnim u jedan izbor. Čak i kada su zadovoljni ishodom, ne mogu da izdrže a da se ne zapitaju šta bi se dogodilo da su krenuli nekim potpuno drugim putem.

Autor: Dalibor Stankov