Završava se era snova, počinje vreme akcije: Evo šta donosi prelazak iz Riba u Ovna!

Dok se zatvara jedno poglavlje introspekcije, pred nama je snažan energetski zaokret koji pokreće promene i nove početke.

Period Ribe traje od 19. februara do 20. marta i simbolizuje kraj jednog ciklusa u astrologiji. Ovo je vreme introspekcije, emocija, snova i povlačenja u sopstveni svet. Mnogi u ovom periodu osećaju potrebu da uspore, saberu utiske i zatvore stare priče koje su ih opterećivale.

Kako se približava kraj ovog znaka, energija postaje promenljiva i pomalo konfuzna. Ljudi često osećaju umor, nostalgiju ili potrebu za begom od svakodnevice. To nije slučajno – upravo tada se završava jedan veliki energetski krug i pripremamo se za novi početak.

Ulaskom u Ovana, koji traje od 21. marta do 20. aprila, dolazi do naglog zaokreta. Ovan je prvi znak zodijaka i donosi energiju akcije, hrabrosti i inicijative. Nakon mirnoće i dubine Riba, stiže potreba za pokretom, donošenjem odluka i konkretnim koracima napred.

Ovaj prelaz mnogi osećaju kao buđenje. Odjednom se javlja želja za promenama, novim ciljevima i izlaskom iz zone komfora. Ideje koje su se kuvale tokom perioda Riba sada dobijaju priliku da postanu realnost, jer energija Ovna ne trpi odlaganje.

Upravo zato je ovaj period idealan za reset. Dok Ribe zatvaraju vrata prošlosti, Ovan ih širom otvara ka budućnosti. Balans između ova dva znaka daje nam priliku da prvo razumemo sebe, a zatim hrabro krenemo napred – što je možda i najvažnija lekcija ovog moćnog astrološkog prelaza.

Autor: S.Paunović