Nestrpljivost, tvrdoglavost i kratak fitilj: Osobine koje mogu koštati Ovna sreće i mira!

Tamne strana najvatrenijeg znaka Zodijaka.

Iako Ovan važi za simbol snage i inicijative, njegova energija ima i svoju drugu, znatno komplikovaniju stranu. Iza hrabrosti i samopouzdanja često se krije impulsivnost koja može dovesti do brzopletih odluka i nepotrebnih konflikata. Ovnove vodi trenutak, a posledice često dolaze kasnije – i za njih i za ljude oko njih.

Jedna od njihovih najizraženijih mana je nestrpljivost. Ovan želi sve odmah i sada, bez čekanja i odlaganja. Kada stvari ne idu tempom koji su zamislili, lako gube živce i motivaciju. Upravo ta potreba za brzim rezultatima često ih sprečava da sagledaju širu sliku.

Tu je i čuvena tvrdoglavost. Kada Ovan zauzme stav, retko ga menja – čak i kada je očigledno da nije u pravu. Njihova potreba da budu lideri i uvek prvi ponekad ih čini zatvorenim za tuđa mišljenja, što može izazvati tenzije u odnosima, bilo poslovnim ili privatnim.

Ne treba zanemariti ni njihov kratak fitilj. Ovnove emocije su intenzivne i brzo izbijaju na površinu, pa se lako mogu naljutiti ili burno reagovati. Iako se brzo smire i često ne zadrže ljutnju dugo, njihovi ispadi mogu ostaviti posledice na okolinu.

Možda je njihova najveća slabost upravo ta što retko prave pauzu. U stalnoj jurnjavi za novim izazovima, Ovnove može iscrpeti sopstveni tempo života. Zato je za njih najvažnija lekcija da nauče da uspore, poslušaju druge i ponekad – zastanu.

Autor: S.Paunović