SUDBINSKI PREOKRET STIŽE U FEBRUARU: Ova TRI horoskopska znaka će ostvariti SVE što požele

Tri znaka Zodijaka ulaze u srećniji period.

Posle 30. januara 2026, sve konačno dolazi na svoje mesto za tri horoskopska znaka. Jupiter u retrogradnom hodu donosi emotivnog i finansisjko olakšanje i oni će imati priliku da privuku u svoj život sve što žele, ističe astrolog Rubi Miranda.

OVAN

Jupiter retrogradno vam pomaže da sagledate stvari iz prave perspektive, Ovnovi. Ovo se odnosi na vašu sklonost da žurite i forsirate stvari kako biste ih što pre završili, često samo da biste impresionirali druge. Nema potrebe za tim. Možete se osloboditi tog pritiska, jer bez obzira na to koliko se trudite ili ne trudite, sve će doći na svoje mesto.

Shvatate da vam je forsiranje ishoda samo donosilo dodatni stres. Vaš tajming je savršen takav kakav jeste i nema potrebe da sebi dodatno otežavate svakodnevicu. Već imate dovoljno obaveza. Kada prestanete da gurate na silu, vaš nervni sistem se smiruje. Osećate se opuštenije, imate više poverenja i mnogo manje brinete o onome što dolazi, jer znate da se sve slaže kako treba. Dobre vesti, Ovnovi!

VAGA

Za vas, Vage, ovaj tranzit umiruje anksioznost povezanu sa reputacijom i očekivanjima koja drugi imaju od vas. Ne sude vam ni približno strogo koliko ste se plašili. Jupiter retrogradno vam pomaže da shvatite da vam nije potrebno stalno odobravanje.

Dozvoljeno vam je da učite usput. Dozvoljeno vam je čak i da pogrešite jer se upravo tako uči. Ovo saznanje donosi mir. Ponovo se osećate podržano od strane univerzuma. Ne trebaju vam potvrde ni pohvale da biste se osećali dobro u svojoj koži. Na kraju krajeva, sve dolazi na svoje mesto.

STRELAC

Strelčevi, Jupiter je vaša vladajuća planeta, zbog čega vam ovaj retrogradni period uopšte ne pada teško. Ponovo se povezujete sa onim što vas čini originalnim. Možda ste zalutali u teritoriju stresa, ali ste se vratili nazad, i sada se sve konačno slaže.

Lepo je biti vi. Naravno, imate svoje trenutke, ali u suštini ste optimistični. Shvatate da vas nedavne borbe nisu sprečile da budete srećni, i to vam daje snagu. Kada to razumevanje „legne“, briga se povlači, piše portal „Your Tango“. Vraćate se na fabrička podešavanja, a kod vas je to vrlo blizu čistog blaženstva. Kada nada vodi put, podsećate se da se sve odvija tačno onako kako treba.

Autor: Iva Besarabić