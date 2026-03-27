Dnevni horoskop: Ovnovi problemi sa disajnim organima, a Škorpije neiskrene prema partneru

Dnevni horoskop za 27. mart nudi detaljnu astrološku analizu za svakog pripadnika Zodijaka, a dalje u tekstu pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Koncentracija vam nije najbolja, tako da je potrebno da budete oprezni prilikom potpisivanja dokumenata i pravljenja novih poslovnih planova. Odnos s voljenom osobom je emotivno intenzivan, ali zadovoljavajući. Mogući su problemi s disajnim organima.

BIK

Zadovoljni ste situacijom na poslu i razmišljate o novom poslovnom izazovu. Odnos s partnerom nije najbolji. Senzibilni ste, lako se vređate, burno reagujete. Poželjno je da ograničite unos hrane.

BLIZANCI

Oblast privatnog biznisa ukazuje na probleme. Nemojte obećavati više nego što realno možete da uradite. Zadovoljni ste vezom i blaženo nesvesni da je druga strana prilično zatvorena prema vama. Obratite pažnju na disajne organe.

RAK

Očekuje vas povećani obim posla, međutim, budući da ste vredni i dobro organizovani, sve odrađujete bez ikakvog odlaganja. Veoma ste ljubomorni, ali trudite se da to ne pokazujete otvoreno. Zdravlje je stabilno.

LAV

Vrlo je bitno da budete koncentrisani i da pažljivo analizirate svaki dokument koji treba da potpišete. Odnos s partnerom nije najbolji, svađate se i lažete jedno drugo. Obratite pažnju na disajne organe.

DEVICA

Suočavate se s problemima na poslu. Uprkos uloženom trudu, u tome ne uspevate. Svesni ste da bračni partner nije iskren prema vama i zbog toga dolazi do svađe. Osetljivost kostiju.

VAGA

Poslovni planovi koje pravite su zasnovani na željama i mašti. Budite oprezni ukoliko vam neko nudi saradnju, jer vas može prevariti. Ne osećate se dobro u vezi, ali ne znate šta vam nedostaje. Organizam vam je osetljiv.

ŠKORPIJA

Imate problem s koncentracijom. Iz tog razloga pravite greške koje čak i ne primećujete. Emotivna veza ne napreduje. Razlog je to što ste neiskreni i zatvoreni prema partneru. Moguće su povrede.

STRELAC

Poslovna situacija je stabilna i posao obavljate rutinski. Pred vama je novo poznanstvo, koje nećete započeti na pravi način - nećete biti iskreni prema drugoj osobi. Pokušajte da ograničite unos hrane.

JARAC

Očekuje vas dinamičan poslovni dan. Komunikacija s kolegama nije najbolja, a neki sastanci mogu biti odloženi. U potpunosti ste zadovoljni svojom ljubavnom vezom. Pripazite na grlo.

VODOLIJA

Prilično ste zainteresovani za otpočinjanje novog poslovnog projekta. Ono što vas brine su finansije. Emotivna veza prolazi kroz krizni period i puna je obmana, laži i nesuglasica. Skloni ste prejedanju.

RIBE

Na poslu je situacija regularna. Sve se odvija po planu. U emotivnom smislu ste nesigurni i skloni ljubomori. Partner je emotivno stabilan, tako da nema potrebe da brinete. Pokušajte da se opustite. Bešika vam je osetljiva.

Autor: D.Bošković