Samo naređuju i pametuju: 3 znaka sa kojima je nemoguće izaći na kraj!

Svi poznajemo bar jednu osobu koja uvek ima spreman odgovor na sve. To su ljudi koji ne slušaju da bi razumeli sagovornika, već da bi mu objasnili gde greši. U astrologiji se često opisuju kao večiti znalci Zodijaka. Sa njima je teško voditi običan razgovor jer svaku temu pretvaraju u priliku za lekciju. Iskreno veruju da znaju najbolje i da im je zadatak da druge usmere na pravi put.

Suština problema nije u njihovoj inteligenciji, već u potrebi da drže stvari pod kontrolom. To često rade kroz naizgled dobronamerne savete, koji u praksi znače da treba postupiti tačno onako kako oni misle.

Kada primetite da vam neko postepeno uskraćuje pravo na sopstveno mišljenje, moguće je da se radi o osobama rođenim u znaku Jarca, Device ili Ovna. Za njih kompromis retko postoji, već samo njihov način i onaj koji smatraju pogrešnim.

Jarac

Jarac se često izdvaja kao primer osobe koja voli da drži lekcije. Na život gleda kroz disciplinu i pravila koja smatra neupitnim. Neće vas napasti povišenim tonom, već hladnim i proračunatim pristupom koji jasno stavlja do znanja šta misli o vašim postupcima. Često pamti tuđe greške godinama i ne propušta priliku da na njih podseti.

Njega je gotovo nemoguće uveriti da nije u pravu. Čak i kada shvati da je pogrešio, pronaći će objašnjenje kojim će to predstaviti kao deo nekog višeg cilja. Svoju dominaciju ne pokazuje otvoreno, već kroz organizaciju i planiranje. U stanju je da vam unapred isplanira dan, mesec pa i čitav život, iako ga za to niko nije pitao.

Ako ne sledite njegove smernice, reaguje povlačenjem, ignorisanjem i hladnim odnosom. Težak je za saradnju jer veruje da vas štiti i vodi na pravi put, dok u stvarnosti često ograničava vašu slobodu.

Devica

Devica ne opterećuje velikim planovima, ali zato pažnju usmerava na sitnice. To je osoba koja će primetiti i najmanji detalj čak i kada govorite o nečemu veoma važnom. Njena sklonost ka kritikovanju često dolazi prikrivena kao želja da pomogne. U stanju je da daje savete o svemu, od svakodnevnih navika do načina razmišljanja.

Boravak u njenom okruženju može delovati kao stalno preispitivanje sopstvenih postupaka, jer se često nameće utisak da ništa nije dovoljno dobro. Ne izdaje direktne naredbe, već uporno ukazuje na propuste dok ne postigne ono što želi. Njena sposobnost da uoči greške gotovo nikada ne prestaje da deluje.

Devica teži savršenstvu i ne odustaje dok stvari ne uklopi u sopstvene standarde. Uverena je da svojim ukazivanjem na tuđe propuste zapravo doprinosi redu i boljem funkcionisanju svega oko sebe.

Ovan

Ovan pristupa stvarima direktno i bez mnogo analiziranja. Uveren je u svoju ulogu vođe i očekuje da ga drugi slede. Njegov način komunikacije je otvoren, često glasan i bez mnogo prostora za raspravu. Kada mu se kaže da nešto nije moguće, to doživljava kao izazov koji mora da pobije.

Njegova potreba da bude u pravu često proizlazi iz snažnog ega, a manje iz racionalnog promišljanja. Ume da preuzme kontrolu bez mnogo obzira prema tuđem mišljenju, verujući da zna najbolje rešenje. Razgovor sa njim može biti iscrpljujući jer retko pokazuje spremnost da sasluša argumente do kraja.

Ovan je uporan i ne odustaje lako, posebno kada želi da dokaže svoju poentu. Njegova energija i odlučnost mogu biti snažne, ali i zahtevne za one koji pokušavaju da zadrže sopstveni stav.



Autor: Jovana Nerić