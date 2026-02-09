Sve se vrti oko njih: Tri najsebičnija horoskopska znaka kojima je 'JA' uvek na prvom mestu

Postoje ljudi koji jednostavno ne umeju da ne stave sebe u centar univerzuma. Bilo da to rade otvoreno ili suptilno, zajedničko im je jedno – sve mora biti po njihovom. Dok neki to nazivaju samopouzdanjem, okolina to često doživljava kao čistu sebičnost.

U svetu astrologije, ovi znakovi su poznati po izraženom egoizmu, niskoj toleranciji na tuđe potrebe i neverovatnoj sposobnosti da svaku situaciju okrenu u svoju korist.

1. Ovan: Prvi, najbolji i jedini bitan

Ovnovi kroz život koračaju kao kroz takmičenje u kojem nema drugog mesta. Njihova potreba da uvek budu na čelu kolone često ih čini slepim za ljude koji ostaju iza njih.

Zašto deluju sebično? Ne zato što su zlonamerni, već zato što su fokusirani isključivo na svoj cilj. Tuđe potrebe ih jednostavno ne zanimaju dok ne ostvare ono što su naumili.

2. Lav: Glavni lik u svakoj priči

Za Lava, ceo svet je pozornica, a on je jedini glumac sa glavnom ulogom. Vole divljenje, aplauze i pažnju, a ako im neko "ukrade scenu", brzo pokazuju svoju egocentričnu stranu.

U odnosima: Bilo da je reč o poslu ili ljubavi, Lav očekuje da se sve prilagođava njegovom tempu i željama. Ako niste tu da ih obožavate, vrlo brzo ćete postati višak.

3. Jarac: Ambicija ispred empatije

Jarčeva sebičnost je često prikrivena maskom racionalnosti i ozbiljnosti. On ne traži pažnju kao Lav, ali veoma precizno bira gde će uložiti svoju energiju.

Hladna računica: Sve je podređeno njegovom uspehu. Ljudi koji mu ne mogu pomoći na putu ka vrhu vrlo brzo postaju nevažni. Retko troše vreme na odnose koji im ne donose neku vrstu konkretne koristi.

Iako ovi znaci imaju neverovatnu snagu i ambiciju, život sa njima zahteva mnogo strpljenja i čelične živce. Ako se nađete u njihovoj blizini, budite spremni da igrate po njihovim pravilima – ili bar naučite kako da se izborite za svoj prostor.

Autor: Dalibor Stankov