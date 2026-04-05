NEDELJNI HOROSKOP OD 6. DO 12. APRILA: Neočekivani obrti menjaju sudbine, neke znake čekaju TOTALNO NOVI počeci!

ASTRO PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA: Saznajte šta vam zvezde poručuju – ko profitira na poslu, a koga čeka emotivni haos!

Pred nama je uzbudljiva nedelja u kojoj će prilagođavanje biti ključ uspeha. Od 6. do 12. aprila 2026. godine, zvezde donose nagle promene, ali i prilike koje se ne propuštaju.

Ovan

Posao: Nedelja donosi promene u dinamici rada. Neko od vas traži bržu reakciju nego što vam odgovara, ali prilagođavanje donosi prednost.

Ljubav: Mogući su nagli razgovori koji razjašnjavaju situaciju. Slobodni bi mogli neočekivano obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti.

Zdravlje: Promenljiva energija, važno je da usporite tempo.

Bik

Posao: Fokus se pomera na finansije i konkretne rezultate. Imate priliku da ispravite nešto što vas je ranije kočilo.

Ljubav: Odnosi postaju ozbiljniji kroz konkretne planove. Slobodni bi mogli upoznati osobu sličnih vrednosti.

Zdravlje: Stabilno, ali pripazite na ishranu.

Blizanci

Posao: Nedelja donosi nove informacije koje menjaju vaše planove. Biće važno da se brzo prilagodite novonastalim okolnostima.

Ljubav: Komunikacija donosi uzbuđenje, ali i moguće nesporazume. Slobodni započinju zanimljiv kontakt.

Zdravlje: Mentalni umor zbog prevelikog broja obaveza.

Rak

Posao: Povlačite se kako biste analizirali situaciju. Nedelja je dobra za planiranje, ali ne i za nagle odluke.

Ljubav: Intimni razgovori donose veću bliskost. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti.

Zdravlje: Potreban vam je mir i više sna.

Lav

Posao: Naglasak je na timskom radu. Neko bi mogao predložiti saradnju koja vas izbacuje iz rutine.

Ljubav: Privlačite pažnju, ali tražite i stabilnost. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz društvene aktivnosti.

Zdravlje: Stabilna energija, ali izbegavajte preterivanje sa aktivnostima.

Devica

Posao: Obaveze se gomilaju, ali uspevate da zadržite kontrolu. Neko bi mogao testirati vaše strpljenje.

Ljubav: Realan pristup odnosima donosi mir. Slobodni su oprezniji nego inače.

Zdravlje: Napetost, potrebno vam je više opuštanja.

Vaga

Posao: Kreativne ideje dolaze u prvi plan. Nedelja donosi priliku za nešto potpuno drugačije od uobičajenog.

Ljubav: Romantične situacije dolaze spontano. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz slučajan susret.

Zdravlje: Potreban vam je bolji balans u svakodnevici.

Škorpija

Posao: Fokus se seli na privatne i porodične obaveze koje utiču na posao. Biće važno da postavite jasne granice.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali i promenljive. Razgovori donose preko potrebno razjašnjenje.

Zdravlje: Psihički umor, neophodan vam je odmor.

Strelac

Posao: Kratki rokovi i brze odluke obeležiće nedelju. Imate priliku da pokažete svoju čuvenu snalažljivost.

Ljubav: Komunikacija postaje ključ odnosa. Slobodni bi mogli započeti veoma zanimljivo dopisivanje.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na iscrpljenost.

Jarac

Posao: Finansijska pitanja dolaze u fokus. Moguća je nova prilika za dodatnu zaradu koju ne bi trebalo da propustite.

Ljubav: Stabilnost vam je važnija od uzbuđenja. Partner očekuje konkretne poteze.

Zdravlje: Osećate umor, posvetite se sebi.

Vodolija

Posao: Imate potrebu da pokrenete nešto novo. Nedelja donosi priliku, ali zahteva i veoma jasan plan akcije.

Ljubav: Privlačite pažnju gde god se pojavite, ali pažljivo birate kome ćete se otvoriti.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Ribe

Posao: Radite "iz senke" i pripremate teren za buduće poteze. Intuicija vam pomaže da izbegnete krupne greške.

Ljubav: Emocije su suptilne, ali duboke. Slobodni bi mogli razviti simpatije prema nekome bez jasnog početka.

Zdravlje: Potreban vam je odmak od svakodnevnih briga.

Autor: D.S.