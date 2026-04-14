KO JE KRSTO VUJIĆ ZVANI TERMINATOR - ČOVEK SA 9 ŽIVOTA: Preživeo 3 atentata, u jednom mu bio RANJEN SIN OD 3 GODINE! Škaljarcu se sad u Barseloni bore za život

U pucnjavi u Barseloni teško je ranjen Krsto Vujić, za kog se navodi da je visokorangirani pripadnik „škaljarskog klana“. Saznajte više o tome ko je on i šta je poznato o njegovoj prošlosti.

U pucnjavi koja se dogodila u Barseloni u distriktu Sant Martí teško je ranjen muškarac koji je, kako prenose Vijesti, državljanin Srbije i navodni pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujić, dok katalonska policija Mossos d’Esquadra sprovodi istragu o oružanom napadu u kojem je žrtva u kritičnom stanju.

Naime, dok je sa suprugom i sinom sedeo na terasi jednog bara u distriktu Sant Martí u Barseloni, iznenada su se pojavile tri osobe koje su pokušale da prerežu vrat žrtvi, a potom počele nasumično da pucaju u njega. Kako su prenele Vijesti, reč je o pripadniku škaljarskog klana Krsti Vujiću, a više o tome saznajte klikom ovde.

Krsto Vujić zvani Terminator je navodno visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana“ i navodno blizak saradnik odbeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Krsto Vujić i navodni vođa "škaljarskog klana" Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

Crnogorska policija i Interpol su ga u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba preuzeta u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Krsto Vujić na poternici je bio pet godina zbog ubistva Šćepana Roganovića (35) u Herceg Novom.

- Krsto Vujić mi je rekao da su Roganovići pokušali da ga ubiju i da će uložiti sve što ima da ih makne - rekao je optuženi pripadnik Vukotićeve kriminalne grupe koji je postao svedok saradnik i ispričao sve što zna o ubistvu Roganovića, u kom je, prema sopstvenom priznanju, bio pomagač.

Vujić je inače od ranije poznat javnosti jer je tri puta preživeo pokušaje atentata.

Autor: D.Bošković