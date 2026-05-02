Ljubavni hladan tuš u maju: Ovi horoskopski znakovi ulaze u period emotivnih turbulencija!

Iako se maj često vezuje za buđenje emocija i prolećnu romantiku, astrološka slika nije jednaka za sve. Dok neki znakovi uživaju u ljubavnim prilikama, drugi ulaze u period kada će morati da se suoče sa realnošću odnosa, preispitivanjem osećanja i manjkom stabilnosti u emotivnom životu.

Blizanci bi mogli da osete konfuziju u ljubavi. Njihova prirodna potreba za slobodom i promenom ovog meseca dolazi u sukob sa očekivanjima partnera, što može dovesti do nesporazuma i osećaja emotivne rastrzanosti. Slobodni Blizanci će imati više površnih nego ozbiljnih susreta.

Škorpije ulaze u period pojačanih emotivnih tenzija. Iako su poznate po intenzitetu u ljubavi, maj im donosi situacije u kojima će poverenje biti na testu. Ljubomora, nesigurnost i potreba za kontrolom mogu dodatno zakomplikovati odnose ako ne dođe do otvorene komunikacije.

Jarčevi će se suočiti sa emotivnim distanciranjem. Fokus na posao i obaveze može dovesti do zapostavljanja partnera, što će u nekim slučajevima izazvati zahlađenje odnosa. Ovo je period kada će morati da pronađu balans između karijere i privatnog života.

Device takođe ulaze u fazu preispitivanja. Njihova analitična priroda ovog meseca može pojačati kritičnost prema partneru, ali i prema sopstvenim izborima u ljubavi.

Zaključak astroloških kretanja za ove znakove je jasan – maj donosi lekcije, a ne lakoću, i traži više strpljenja nego romantike.

Autor: S.Paunović