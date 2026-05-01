VELIKI HOROSKOP ZA MAJ: Neki imaju sreće, drugi dobijaju važnu životnu lekciju – Detaljna prognoza za sve znake

Energija maja donosi stabilizaciju nakon turbulentnog početka godine, a fokus je na konkretnim odlukama, ličnom razvoju i jačanju odnosa.

Dok jedni znaci mogu očekivati finansijski procvat i uspeh, drugi će morati da se suoče sa posledicama svoje impulsivnosti i stresa.

"Maj donosi stabilizaciju, a energija meseca usmerena je na konkretne odluke i jačanje odnosa. Mnogi će osetiti potrebu za promenom, ali i za sigurnošću", navodi se u prognozi Marka Karanovića.

OVAN – Kontrolišite impulsivnost

"Maj vam donosi priliku za napredak, ali samo ako kontrolišete svoju impulsivnost. Mogući su sukobi sa kolegama, pa pažljivo birajte reči", glasi upozorenje za Ovnove.

Na polju ljubavi strast je naglašena, ali i nesporazumi, dok slobodne krajem meseca čeka zanimljivo poznanstvo.

"Višak energije treba usmeriti u fizičku aktivnost. Pazite na iscrpljenost", savetuje se u delu o zdravlju.

BIK – Stabilnost i finansijski rast

"Vaš mesec donosi stabilnost i priliku za finansijski rast. Moguće su nove ponude ili povišica", ističe se u prognozi za Bikove.

Emocije su dublje nego inače, a zauzeti Bikovi dodatno jačaju svoje veze.

"Osećate se dobro, ali pazite na ishranu i preterivanje", poručuju zvezde.

BLIZANCI – Novi kontakti

"Komunikacija je ključ uspeha. Novi kontakti mogu otvoriti vrata zanimljivim projektima", navodi se u horoskopu.

Društveni život će biti veoma buran, uz flert i uzbudljive kratke romanse.

"Pazite na stres i nervozu, potrebna vam je pauza", stoji u upozorenju za zdravlje.

RAK – Bez ishitrenih odluka

"Emocije mogu ometati vaš fokus. Držite se proverenih metoda i ne donosite ishitrene odluke", savet je za ovaj znak.

U ljubavi traže sigurnost i razumevanje jer su veoma osetljivi u ovom periodu.

"Pazite na varenje i stres", naglašava se u mesečnom horoskopu.

LAV – Priznanje ili unapređenje

"Maj vam donosi priliku da zablistate. Moguće je priznanje ili unapređenje", prognozira se za ovaj znak.

Privlače pažnju gde god se pojave, a strast u vezama je u velikom porastu.

"Energija je dobra, ali ne preterujte", poručuju astrolozi.

DEVICA – Moguća dodatna zaduženja

"Organizacija vam donosi rezultate. Mogući su dodatni zadaci, kao i priznanja", navodi se u tekstu.

U ljubavi je stabilnost ključna, a manje kritike prema partneru doneće preko potreban mir.

"Pazite na umor i nervni sistem", glasi zdravstveni savet.

VAGA – Saradnja vodi do uspeha

"Saradnja sa drugima donosi uspeh. Izbegavajte sukobe", ističe se u prognozi.

Harmonija u ljubavi je dostižna, ali samo uz spremnost na ozbiljne kompromise.

"Potrebna vam je ravnoteža između aktivnosti i odmora", savetuju zvezde.

ŠKORPIJA – Ostanite smireni

"Intenzivan mesec pun izazova. Važno je ostati smiren i fokusiran", ključna je poruka za ovaj znak.

Ljubomora bi mogla da pokvari jake strasti, pa je neophodno raditi na poverenju.

"Oslobodite se stresa fizičkom aktivnošću", preporučuje se Škorpijama.

STRELAC – Novi planovi i ideje

"Novi planovi i ideje donose uzbuđenje. Moguće su mogućnosti za putovanja ili obrazovanje", navodi se u horoskopu.

Iako im je sloboda na prvom mestu, neko bi mogao potpuno da ih iznenadi i osvoji.

"Osećate se dobro, ali pazite na povrede", stoji u upozorenju.

JARAC – Dugoročni ciljevi

"Fokusiranje na dugoročne ciljeve donosi rezultate. Moguće su važne odluke", predviđaju zvezde.

U ljubavi je vreme za ozbiljne razgovore o tome kuda vodi trenutna veza.

"Vodite računa o svojim kostima i zglobovima", savetuje se Jarčevima.

VODOLIJA – Bolja organizacija

"Kreativne ideje donose uspeh, ali je potrebna bolja organizacija", navodi se u prognozi.

Njihova potreba za nezavisnošću može stvoriti ozbiljnu napetost u partnerskim odnosima.

"Pazite na živce i stres", upozoravaju astrolozi.

RIBE – Intuicija vas vodi

"Intuicija vam pomaže u donošenju odluka. Naglašeni su kreativni poslovi", ističe se u horoskopu.

Romantika i emocije su u fokusu, a moguće su i lepe, filmske ljubavne priče.

"Potrebni su vam odmor i mir", zaključuje se u prognozi za Ribe.

Autor: D.S.