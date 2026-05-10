Dnevni horoskop za 10. maj: Ovnove očekuju važni razgovori, Blizance finansijski problemi, a ovaj znak imaće najviše sreće

Šta nas očekuje poslednjeg dana u nedelji pročitajte u detaljnim astro predviđanjima.

Dnevni horoskop za 10. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje.

OVAN

Sledi izuzetno važan poslovni sastanak na kom će se odlučiti o veoma bitnim pitanjima o daljem poslovanju. Preuzimate ulogu lidera. Neočekivano je došlo do nesporazuma između vas i partnera. Konfliktna situacija s partnerom može se rešiti samo kompromisom. Variranje pritiska.

BIK

Danas možete uspešno rešiti neki zaostali pravni problem. Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Neodoljiva privlačnost između vas i osobe koju poznajete s posla može se pretvoriti u pravu ljubav. Prehlada.

BLIZANCI

Finansijski problem zbog kašnjenja neke uplate. Tokom ovog dana biće neophodna primena rezervnog plana. Planetarni aspekti u vašem polju prave ljubavi mogu vam doneti novo poznanstvo i početak nove veze. Problem s vidom.

RAK

Uspešni poslovni pregovori doneće značajni korak napred u vašoj karijeri. Finansijska situacija je sve bolja. Pruža vam se prilika da rešite dugotrajan problem na porodičnom nivou. Rad na ostvarenju zajedničkog cilja. Nervoza.

LAV

Ovaj dan obeležiće intenzivna dinamika i mnoštvo poslovnih susreta. Pruža vam se nova šansa da ispoljite svoje sposobnosti. Složenija ljubavna situacija zato što se između vas i partnera pojavilo nepoverenje. Moguća je tajna ljubavna veza. Sklonost povredama.

DEVICA

Negativna energija ovog dana odnosi se na prilično neprijatan razgovor s nadređenima. Pokažite diplomatiju i strpljenje. Device koje su u vezi mogu da imaju žestoku raspravu, a povod može da bude čak i najobičnija sitnica. Pojačan stres i razdražljivost.

VAGA

Ovaj dan donosi vam poseban izazov. Komunikacija s nadređenima može biti dosta problematična. Čuvajte se manipulativnih kolega sklonih spletkama. Simpatija s posla može da se razvije u nešto mnogo više nego što ste očekivali. Početak veze može biti pod velom tajne. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Promene u timu saradnika obeležiće ovaj dan. Neke osobe s kojima ste sarađivali pokazale su se kao nepouzdane i vi ste ih udaljili. Ovaj dan donosi vam romantičan susret i mogućnost početka nove veze. Poznanstvo na putovanju ostaviće dubok traga na vama. Bolovi u vratu.

STRELAC

Nezaposleni Strelčevi mogu biti pozvani na veoma važan poslovni razgovor. Reč može biti o honorarnom poslu ili radu preko interneta. Ovaj dan može da protekne u znaku iznenađenja. Neočekivani susret s bivšom ljubavi ili neka osoba iz vaše prošlosti može pokušati da vam se vrati. Pad imuniteta.

JARAC

Akcenat ovog dana je na odličnoj organizaciji poslovnih aktivnosti. Nervozu može da vam donese zakašnjenje veoma važne uplate. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju privlačnu osobu u znaku Bika ili Raka. Problemi sa zglobovima.

VODOLIJA

Poboljšanje komunikacije s kolegama i nadređenima stvoriće opštu pozitivnu atmosferu na poslu. Vanredni finansijski dobitak. Izlazak u društvo može vam doneti poznanstvo s jednom veoma zanimljivom osobom u znaku Lava ili Ovna. Više se krećite.

RIBE

Ukoliko ste imali zastoj u poslovnim pregovorima, ovaj dan doneće vam prvi veliki pomak. Očekuje vas iznenadni poslovni put. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije ili Device probudiće sva vaša čula. Glavobolja.



Autor: Jovana Nerić