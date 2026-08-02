DNEVNI HOROSKOP: Ovnove očekuje uspešna saradnja, Bikove ljubavne trzavice, a Device...

Šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji?

Dnevni horoskop za 2. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Kome će se zvezde nasmešiti?

OVAN



Ovaj dan vam može doneti uspeh u javnim nastupima i u pregovorima s poslovnim saradnicima. Očekuje vas uspešna saradnja. Nesuglasice oko raspolaganja novcem mogu obeležiti vaš odnos s partnerom tokom ovog dana. Reuma.

BIK



Ovaj period može vam doneti veliki preokret u razvoju poslovanja i dosta nestabilan priliv novca. Odlaganje planiranog posla. Partner vam je uputio kritiku, i to vas nije ostavilo ravnodušnim. Situacija rezultira razmiricama. Glavobolja.

BLIZANCI



Povoljan aspekt donosi talas pozitivne energije. Poslovne obaveze obavljate s radnim elanom, a to će se videti i po rezultatima. Osećate sve veću privlačnost prema osobi koju ste nedavno upoznali. Romantičan susret. Nesanica.

RAK



Značajan period za uspostavljanje poslovnih kontakata. Nezaposleni će uspeti da pronađu dobar honorarni posao. Odnos s partnerom danas bi trebalo da obeleže konstruktivni dogovori i uspešno ostvarenje zajedničkog cilja. Zubobolja.

LAV



Povoljan aspekt budi u vama inspiraciju i donosi vam nove vizije u pogledu pravca vašeg poslovanja. Ovaj dan donosi vam brojne prilike za flert i udvaranje. Neodoljiva fizička privlačnost. Više se odmarajte.

DEVICA



Ovaj dan doneće vam uspešnu prezentaciju ili javni govor na sastanku s nadređenima i saradnicima. Rad na novom projektu. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju ispunjava vas posebnom toplinom i osećajem bliskosti. Probavne smetnje.

VAGA



Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos s vama i širi spletke. Upravo u ovom periodu do vas mogu doći neistinite priče o vama. Pred vama je romantično veče s partnerom. Vaš odnos je pun ljubavi i podrške. Bolovi u leđima.

ŠKORPIJA

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspeh. Nalazite se u dilemi da li da nastavite vezu koja je nedefinisana. Otvoreno porazgovarajte s partnerom. Prehlada.

STRELAC



Planetarni aspekti u vašem polju novca doprinose pravom trenutku da krenete u ostvarenje finansijskih ciljeva. Nepoverenje između vas i partnera izbija s vremena na vreme. Ovaj dan donosi epizodu ljubomore. Odlično se osećate.

JARAC



Pruža vam se jedinstvena prilika da ostvarite dugoročni cilj. Prelazak na višu radnu poziciju s daleko većom odgovornošću. Osoba koju ste nedavno upoznali ne izbija vam iz misli. Ubrzo sledi romantičan susret. Reumatske tegobe.

VODOLIJA



Pravite rekapitulaciju rezultata i osmišljavate plan za ostvarenje velikog poslovnog cilja. Sada polažete temelje za budućnost. Osoba s kojom se viđate ne uklapa se sasvim u vaša očekivanja. Imate osećaj da igra neku igru. Nervoza.

RIBE

Početak nove saradnje ili rad na poslu kakav do sada niste radili postavljaju vas pred poseban izazov. Uprkos tome, slede dobri rezultati. Slobodne Ribe nalaze se u situaciji da održavaju vezu na daljinu. Poznanstvo preko društvenih mreža. Prehlada.

Autor: D.B.