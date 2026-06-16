Dnevni horoskop: Ovnove čeka romantičan sastanak, a Bikove promene u radnom okruženju

Dnevni horoskop za 16. jun. Detaljan astrološki plan za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje drugog dana u sedmici.

OVAN

Pozitivni planetarni aspekti donose vam dodatnu energiju da završite i najteže delove posla na vreme. Danas vas instinkt odlično služi. Romantičan sastanak s veoma privlačnom osobom u znaku Blizanaca ili Vodolije. Zadržavanje vode u organizmu. Konsultujte se sa izabranim lekarom.

BIK

Aktivan planetarni aspekt doneće vam uspeh u javnim nastupima tokom ovog dana. Promene u radnom okruženju vam veoma prijaju. Obazrivo birajte reči u komunikaciji s partnerom, jer pogrešna reč može dovesti do svađe. Osetljivost grla. Potrebni su vam čajevi, topli napici.

BLIZANCI

Uspećete da završite veliki posao koji ste dugo odlagali. Pazite se danas nesuglasica i koncentrišite se na ciljeve. Današnji aspekti unose pozitivnu atmosferu između vas i partnera. Otvoreni razgovori urodili su plodom. Planirajte godišnji odmor, ali izaberite neku dalju destinaciju.

RAK

Akcenat je na tome da se usredsredite samo na prioritete. Uspeh u kreativnim oblastima. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulenciju. Posvetite jedno drugome više vremena, pa će dolaziti i do manje nesporazuma. Prijao bi vam odlazak na bazen, plivanje.

LAV

Danas vas očekuju veoma važni poslovni pregovori, uprkos napornim pregovaračima. Uspećete da sklopite unosan sporazum. Ovo veče vam donosi lep izlazak u društvo i poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Vodolije. Pojava petnog trna. Moguće je razbijanje ultrazvukom.

DEVICA

Ukoliko danas ispoljite diplomatski takt u razgovoru s nadređenima, to će vam doneti podršku za originalne ideje. Neki stari problem u porodici sve vreme vas zabrinjava. Povoljan period za zajednička rešenja. Anksioznost. Pojačajte ishranu, podignite imunitet.

VAGA

Uspeh u kreativnim oblastima, dizajnu, umetnosti i komunikacijama. Povoljan period za promenu radnog mesta. Odnos između vas i partnera je pun razumevanja. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički cilj. Glavobolja koja može preći u hroničnu migrenu.

ŠKORPIJA

Vaš odnos s nadređenima danas može poprimiti negativan ton. Izbegavajte neke osetljive teme na poslu. Finansijski uspeh. Strastvena avantura sa osobom u znaku Lava ili Jarca. Partner sve vreme igra igru vruće-hladno. Vreme je da počnete s dijetom, jer ćete kasnije imati problema s težinom.

STRELAC

Strelčevi koji se bave uvozom i izvozom mogu postići poseban uspeh. Mogući su veći finansijski dobici, posebno iz inostranstva. Ovaj dan može vam doneti zanimljiv izlazak i zbližavanje sa osobom koja vam se već dugo dopada. Bolovi u stomaku, proverite stanje ultrazvukom.

JARAC

Glavna tema ovog dana može biti uvođenje novih elemenata u radno okruženje. Postoji mogućnost promene u timu saradnika. Ovaj period donosi vam veliku mogućnost da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Nastavak veze. Bol u vratu. Moguć je problem s vratnim delom kičme.

VODOLIJA

Budite oprezni u komunikaciji s nadređenima. Ostanite diplomata čak i ako dobijete negativne komentare na svoj rad. Potrudite se da otvoreno razgovarate s partnerom o svemu onome što vam smeta kod njega. Više se krećite. Aktivnost vam se svela na nulu!

RIBE

Sklapanje sporazuma tokom ugovaranja posla je vrlo moguće tokom ovog dana. Obratite pažnju na svaki detalj. Izlazak s prijateljima može vam doneti poznanstvo s veoma privlačnom osobom u znaku Jarca ili Škorpije. Proverite stanje vratnih karotida.

Autor: Marija Radić