NAJTAČNJIJI NEDELJNI HOROSKOP: Ribe kreću u novu ljubavnu avanturu, Bikovima stižu lepe vesti

U ovoj nedelji ćemo biti fokusirani na rešavanje finansijskih ili emotivnih problema. Sunce u Blizancima nas vodi ka boljoj komunikaciji, tako da jedan poziv može promeniti sve. Na ovo upućuje i Merkur u Blizancima.

Ovan

Posao: Možete očekivati pozitivan glas i lepe promene. U svakom slučaju dobra nedelja na ovom segmentu života.

Ljubav: Na emotivnom polju bez bitnih promena. Moguća su prolazna razočarenja, ali svi koji su u ozbiljnoj vezi ili braku baviće se porodicom i uz strpljenje i odricanje doživeti lepe trenutke.

Zdravlje: Manji problemi sa digestivnim traktom, kao i vidom.

Bik

Posao: Lepa dešavanja, možete očekivati pozitivne promene. Svakako finansije se popravljaju i možete da se opustite. Blagi oprez na povećanu potrošnju novca.

Ljubav: Mogućnost kraćeg putovanja i na njemu lepog poznanstva. Pojedini krajem nedelje mogu započeti zanimljivu vezu.

Zdravlje: Bez bitnih tegoba, blagi oprez od lakših povreda.

Blizanci

Posao: Finansije dobre, a od druge polovine nedelje, ako je bilo blokade ili problema, situacija se popravlja.

Ljubav: Na emotivnom polju bez bitnih promena. Može doći do prolaznog nezadovoljstva, ali ubrzo situacija se popravlja.

Zdravlje: Više odmora i sna će vam prijati, mogućnost pada energije.

Rak

Posao: Na poslovnom polju bez bitnih promena, ali bićete zadovoljni svojim radom.

Ljubav: Moguće je prolazno nezadovoljstvo, ako ste u vezi ili braku ubrzo situacija popravlja. Slobodni, zablistaćete punim sjajem, iskoristite ovaj period i Veneru u svom znaku.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa cirkulacijom, više se krećite.

Lav

Posao: Imaćete podršku saradnika i prijatelja. Pojedini mogu razmišljati i o promenama ili dodatnom poslu.

Ljubav: Na emotivnom polju bez bitnih promena, moguće je prolazno nezadovoljstvo kod pojedinih u vezama. Slobodni, lepo ćete se osećati, družićete se i izlaziti.

Zdravlje: Moguća je pojava hroničnih zdravstvenih tegoba.

Devica

Posao: Pozitivna dešavanja, možete da se opustite jer su finansije kod vas dobre.

Ljubav: Na ovom polju sledi ostvarenje želja i dobra komunikacije sa voljenom osobom. Pojedini slobodni pripadnici znaka mogu osećati prolazno nezadovoljstvo.

Zdravlje: Ne bi trebalo doći do bitnih zdravstvenih tegoba, prijaće vam odmor i više aktivnosti.

Vaga

Posao: Dobra nedelja za osobe koje posluju sa inostranstvom. Uživaćete i uspeh vam predstoji, kao i nagrada za vaš trud.

Ljubav: Na emotivnom polju bez bitnih dešavanja. Zauzeti mogu očekivati lepe promene. Slobodnima neko iz radnog okruženja može privući pažnju.

Zdravlje: Ako osetite bilo kakve zdravstvene tegobe, javite se lekaru. Mogući su problemi sa hormonima.

Škorpija

Posao: Mogućnost saradnje sa inostranstvom i svi koji sarađuju sa inostranstvom će imati dodatnog uspeha. Svakako nove ideje i lepe promene vam predstoje.Ljubav: Na emotivnom polju ostvarenje želja. Lepo ćete se osećati, mogućnost planiranja putovanja sa voljenom osobom.

Zdravlje: Problemi sa alergijama.

Strelac

Posao: Dobra nedelja za posao. Svi koji se bave javnim poslom imaće dodatnog uspeha. Može doći do promena nabolje, a bolje finansije biće od kraja nedelje.

Ljubav: Na emotivnom polju pojačane strasti i mogućnost ulaska u avanture. Ako ste zauzeti, lepa dešavanja, ali imajte više strpljenja za voljenu osobu.

Zdravlje: Mogući su bolovi u ramenom delu i kičmi.

Jarac

Posao: Sjajna nedelja na ovom segmentu života. Mnoge stvari se pokreću, biće posla, ali i dodatne nagrade za vaš trud. Finansije dobre, kod pojedinih su moguće promene.

Ljubav: Na emotivnom polju lepa dešavanja. Ako ste zauzeti, planiranje porodice ili putovanja. Slobodni, kod vas su moguća manja prolazna nezadovoljstva i nesigurnost, ali već od polovine nedelje situacija se popravlja.

Zdravlje: Problemi sa kardiovaskularnim sistemom.

Vodolija

Posao: Finansije dobre i pogodna nedelja za vas.

Ljubav: Na emotivnom polju bez bitnih promena. Neko vezan za vašu svakodnevnicu ili radno okruženje može da vam privuče pažnju.

Zdravlje: Moguća je pojava hroničnih zdravstvenih tegoba. Jačajte imunitet.

Ribe

Posao: Dobra nedelja za vas ako se bavite kreativnim poslovima ili privatnim biznisom.

Ljubav: Pojedini slobodni mogu započeti emotivnu vezu. Zauzeti, lepe promene i lepa dešavanja u domu.

Zdravlje: Može doći do promene raspoloženja i pojačane nervoze. Priroda, šetnja, kao i opuštanje će vam prijati.



Autor: Jovana Nerić