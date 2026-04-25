NAJTAČNIJI NEDELJNI HOROSKOP: Lavovi upoznaju vrlo važnu osobu, Vagama se ispunjava velika želja

U ovoj nedelji imamo posebnu energiju. Venera u Blizancima može doneti bolju komunikaciju i lepa poznanstva.

Ovan

Posao: Imaćete podršku bliskih osoba. Finansije dobre.

Ljubav: Lepa dešavanja i imate mogućnost za nova poznanstva. Bolja komunikacija, kao i putovanja sa voljenom osobom, uživajte.

Zdravlje: Imate energije i ne bi trebalo doći do bitnih zdravstvenih tegoba.

Bik

Posao: Čućete pozitivan glas koji će vas obradovati. Finansije se popravljaju, ako je bilo blokada ili problema.

Ljubav: Slobodni će razmišljati o osobi koja ne živi blizu, a pojedini mogu upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti, više strpljenja imajte za voljenu osobu.

Zdravlje: Više sna i odmora će vam prijati.

Blizanci

Posao: Dominiraće stabilnost i lepo ćete se osećati u svom radnom okruženju. Sve će ići kako ste zamislili.

Ljubav: Zablistaćete punim sjajem i možete upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti će učvrstiti svoju vezu i planirati budućnost.

Zdravlje: Od druge polovine nedelje energija vam se vraća.

Rak

Posao: Dobra nedelja, planovi vam se ostvaruju, a finansije su dobre.

Ljubav: Prolazno nezadovoljstvo i neodlučnost kod slobodnih. Nije pravi trenutak za ulazak u ozbiljne veze. Zauzeti, kod vas nesporazumi i povlačenje u sebe, ali pozitivno razmišljajte.

Zdravlje: Prolazne glavobolje i oprez na uganuća.

Lav

Posao: Povoljan period za vas. Ako je bilo blokada i zastoja mnoge stvari se pokreću. Bićete cenjeni u svom radnom okruženju, pa uživajte!

Ljubav: Mogućnost novog poznanstva i ostvarenje želja i ciljeva. Možda vam se i javi neko na čiji poziv dugo čekate.

Zdravlje: Bez većih tegoba.

Devica

Posao: Mogući su manji nesporazumi sa saradnicima, ali svakako prosperitet vam predstoji, kao i uspeh i bolje finansije.

Ljubav: Bez bitnih promena na ovom segmentu života. Neko iz vašeg radnog okruženja može vam privući pažnju, ali ne donosite bitne odluke u ovoj nedelji.

Zdravlje: Problemi sa kardiovaskularnim sistemom i varenjem.

Vaga

Posao: Bolje finansije, ali izbegavajte nesuglasice sa saradnicima. Ako se bavite javnim poslom od druge polovine nedelje ostvarićete svoje želje i zamisli.

Ljubav: Zauzeti će planirati lepo putovanje. Mnogi slobodni mogu ostvariti svoje želje i lepo će se osećati u narednom periodu. Ako dođe do nesporazuma pametno odreagujte.

Zdravlje: Aktivacija hroničnih zdravstvenih tegoba.

Škorpija

Posao: Iskoristite ovaj period za prosperitet i promene. Svi koji se bave kreativnim poslovima ili rade u zatvorenim institucijama mogu očekivati dodatni uspeh.

Ljubav: Zauzeti će planirati početak zajedničkog života ili porodice. Slobodni će upoznati bitnu osobu, samo blagi oprez od posesivnosti i ljubomore, razgovarajte otvoreno.

Zdravlje: Blagi oprez na cirkulaciju i krvni pritisak.

Strelac

Posao: Imaćete mnogo obaveza, ali slede i promene nabolje. Bićete zadovoljni svojim radom i finansijama.

Ljubav: Na emotivnom polju, takođe, lepa dešavanja. Ako ste slobodni javiće vam se mogućnost za uzbudljivo poznanstvo.

Zdravlje: Čuvajte se prehlada i alergija.

Jarac

Posao: Smeše vam se prosperitet i bolje finansije. Ako se bavite privatnim poslom, takođe, možete imati dodatnog uspeha, kao i popularnost i podršku bitnih ljudi.

Ljubav: Lepa nedelja za ljubav! Uživaćete sa voljenom osobom. Kod slobodnih mogućnost lepog poznanstva ili konkretizovanja nekog odnosa.

Zdravlje: Blagi oprez na ishranu, više se krećite.

Vodolija

Posao: Slede vam pozitivne promene. Svi koji se bave edukacijom, trgovinom ili rade u saobraćaju imaće dodatnog uspeha. Finansije bolje kod svih.

Ljubav: Mnoge stvari se pokreću. Izlazićete i u provodima se javlja mogućnost za poznanstvo koje može prerasti u vezu. Zauzeti, bolji odnos sa voljenom osobom ili će uslediti iznenadne promene.

Zdravlje: Manji problemi sa padom energije.

Ribe

Posao: Dobra nedelja za promene. Finansije se popravljaju, možete očekivati nenadani priliv novca ili promene na koje ste dugo čekali.

Ljubav: Bez bitnih promena. Imate mogućnost za flert i poznanstvo sa zanimljivom osobom, ali za pravu ljubav vreme dolazi u narednom periodu.

Zdravlje: Obratite pažnju na očni pritisak, kod pojedinih mogući su problemi sa vidom.

Autor: A.A.