NAJTAČNIJI NEDELJNI HOROSKOP: Lavovi upoznaju vrlo važnu osobu, Vagama se ispunjava velika želja

U ovoj nedelji imamo posebnu energiju. Venera u Blizancima može doneti bolju komunikaciju i lepa poznanstva.
Ovan
Posao: Imaćete podršku bliskih osoba. Finansije dobre.
Ljubav: Lepa dešavanja i imate mogućnost za nova poznanstva. Bolja komunikacija, kao i putovanja sa voljenom osobom, uživajte.
Zdravlje: Imate energije i ne bi trebalo doći do bitnih zdravstvenih tegoba.
Bik
Posao: Čućete pozitivan glas koji će vas obradovati. Finansije se popravljaju, ako je bilo blokada ili problema.
Ljubav: Slobodni će razmišljati o osobi koja ne živi blizu, a pojedini mogu upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti, više strpljenja imajte za voljenu osobu.
Zdravlje: Više sna i odmora će vam prijati.
Blizanci
Posao: Dominiraće stabilnost i lepo ćete se osećati u svom radnom okruženju. Sve će ići kako ste zamislili.
Ljubav: Zablistaćete punim sjajem i možete upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti će učvrstiti svoju vezu i planirati budućnost.
Zdravlje: Od druge polovine nedelje energija vam se vraća.
Rak
Posao: Dobra nedelja, planovi vam se ostvaruju, a finansije su dobre.
Ljubav: Prolazno nezadovoljstvo i neodlučnost kod slobodnih. Nije pravi trenutak za ulazak u ozbiljne veze. Zauzeti, kod vas nesporazumi i povlačenje u sebe, ali pozitivno razmišljajte.
Zdravlje: Prolazne glavobolje i oprez na uganuća.
Lav
Posao: Povoljan period za vas. Ako je bilo blokada i zastoja mnoge stvari se pokreću. Bićete cenjeni u svom radnom okruženju, pa uživajte!
Ljubav: Mogućnost novog poznanstva i ostvarenje želja i ciljeva. Možda vam se i javi neko na čiji poziv dugo čekate.
Zdravlje: Bez većih tegoba.
Devica
Posao: Mogući su manji nesporazumi sa saradnicima, ali svakako prosperitet vam predstoji, kao i uspeh i bolje finansije.
Ljubav: Bez bitnih promena na ovom segmentu života. Neko iz vašeg radnog okruženja može vam privući pažnju, ali ne donosite bitne odluke u ovoj nedelji.
Zdravlje: Problemi sa kardiovaskularnim sistemom i varenjem.
Vaga
Posao: Bolje finansije, ali izbegavajte nesuglasice sa saradnicima. Ako se bavite javnim poslom od druge polovine nedelje ostvarićete svoje želje i zamisli.
Ljubav: Zauzeti će planirati lepo putovanje. Mnogi slobodni mogu ostvariti svoje želje i lepo će se osećati u narednom periodu. Ako dođe do nesporazuma pametno odreagujte.
Zdravlje: Aktivacija hroničnih zdravstvenih tegoba.
Škorpija
Posao: Iskoristite ovaj period za prosperitet i promene. Svi koji se bave kreativnim poslovima ili rade u zatvorenim institucijama mogu očekivati dodatni uspeh.
Ljubav: Zauzeti će planirati početak zajedničkog života ili porodice. Slobodni će upoznati bitnu osobu, samo blagi oprez od posesivnosti i ljubomore, razgovarajte otvoreno.
Zdravlje: Blagi oprez na cirkulaciju i krvni pritisak.
Strelac
Posao: Imaćete mnogo obaveza, ali slede i promene nabolje. Bićete zadovoljni svojim radom i finansijama.
Ljubav: Na emotivnom polju, takođe, lepa dešavanja. Ako ste slobodni javiće vam se mogućnost za uzbudljivo poznanstvo.
Zdravlje: Čuvajte se prehlada i alergija.
Jarac
Posao: Smeše vam se prosperitet i bolje finansije. Ako se bavite privatnim poslom, takođe, možete imati dodatnog uspeha, kao i popularnost i podršku bitnih ljudi.
Ljubav: Lepa nedelja za ljubav! Uživaćete sa voljenom osobom. Kod slobodnih mogućnost lepog poznanstva ili konkretizovanja nekog odnosa.
Zdravlje: Blagi oprez na ishranu, više se krećite.
Vodolija
Posao: Slede vam pozitivne promene. Svi koji se bave edukacijom, trgovinom ili rade u saobraćaju imaće dodatnog uspeha. Finansije bolje kod svih.
Ljubav: Mnoge stvari se pokreću. Izlazićete i u provodima se javlja mogućnost za poznanstvo koje može prerasti u vezu. Zauzeti, bolji odnos sa voljenom osobom ili će uslediti iznenadne promene.
Zdravlje: Manji problemi sa padom energije.
Ribe
Posao: Dobra nedelja za promene. Finansije se popravljaju, možete očekivati nenadani priliv novca ili promene na koje ste dugo čekali.
Ljubav: Bez bitnih promena. Imate mogućnost za flert i poznanstvo sa zanimljivom osobom, ali za pravu ljubav vreme dolazi u narednom periodu.
Zdravlje: Obratite pažnju na očni pritisak, kod pojedinih mogući su problemi sa vidom.
Autor: A.A.