U VEČITOM STRAHU! Ovi horoskopski znakovi se plaše veze, ali još više samoće!

Postoje ljudi koji će se konstantno žaliti da su sami, a čim im se neko približi, počnu da se povlače. Govore da žele ljubav, bliskost i odnos u kojem će se osećati sigurno, ali kada dobiju priliku za to, odjednom im smetaju poruke, planovi za vikend ili činjenica da neko želi da zna kako su proveli dan. S druge strane, sama pomisao na samoću kod njih izaziva paniku. Upravo zato često ostaju zaglavljeni između dve krajnosti: straha od vezivanja i straha od ostajanja samima sa sobom.

U astrologiji postoje znakovi koji su posebno poznati po toj unutrašnjoj borbi. Oni žele ljubav, ali ih bliskost plaši. Žele slobodu, ali im tišina praznog stana nakon raskida još teže pada. Zato često ulaze u komplikovane odnose, vraćaju se bivšima ili ostaju u "situationship" odnosima koji nemaju ni početak ni kraj.

Rak

Rak je jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka, ali upravo ga emocije često sabotiraju. Kada voli, voli potpuno i duboko, no istovremeno ga prati strah da će biti povređen ili napušten. Zbog toga se zna zatvoriti čim oseti da odnos postaje ozbiljan.

Ipak, samoća mu još teže pada. Rakovi teško podnose osećaj da nemaju "svoju osobu", pa često ostaju u odnosima koji ih više ne usrećuju samo zato što se boje emocionalne praznine. Kod njih se često događa paradoks: žele da pobegnu iz veze, ali ne mogu da podnesu ideju da budu sami.

Blizanci

Blizanci obožavaju uzbuđenje, flert i osećaj da se nešto stalno događa. Veze ih mogu početi gušiti čim osete rutinu ili prevelika očekivanja. Tada se povlače, postaju hladniji ili počnu tražiti distrakcije sa strane.

No, istovremeno teško podnose samoću. Blizanci vole komunikaciju, pažnju i osećaj da su nekome zanimljivi. Kada su sami predugo, brzo im postane dosadno i osećaju se prazno. Zato često skaču iz jednog odnosa u drugi ili održavaju kontakt s bivšima "za svaki slučaj".

Vaga

Vaga je znak partnerstva i retko se oseća potpuno kada nema nekoga uz sebe. Međutim, koliko god žudela za ljubavi, toliko se boji donošenja konačnih odluka u odnosima. Vagama je teško potpuno se prepustiti jer stalno analiziraju jesu li odabrale pravu osobu i postoji li možda nešto bolje.

Zbog tog straha često ostaju emocionalno između. Ne žele prekinuti odnos, ali ga ni ne produbljuju do kraja. A kada ostanu sami, osećaju se izgubljeno jer veliki deo identiteta grade kroz odnose s drugim ljudima.

Vodolija

Vodolija će često govoriti da joj ne treba niko i da joj je sloboda najvažnija stvar na svetu. Ipak, istina je malo komplikovanija. Iza tog distanciranog stava često se krije strah od emocionalne ranjivosti.

Vodolije vole da imaju kontrolu nad svojim životom i teško podnose osećaj da zavise od nekoga. Zato se mogu povući čim osete previše emocija. No kada ostanu sami, posebno na duže vreme, počinje im nedostajati povezanost i osoba kojoj mogu poslati poruku usred noći bez objašnjenja zašto.

Škorpija

Škorpija možda deluje samouvereno i misteriozno, ali zapravo vrlo teško balansira između potrebe za bliskošću i straha od nje. Kada voli, želi intenzitet, potpunu povezanost i lojalnost, no upravo ga ta dubina emocija plaši.

Zbog toga zna testirati partnere, povlačiti se ili stvarati dramu kako bi imao osećaj kontrole. Ipak, samoća mu retko odgovara. Škorpije vole da imaju nekoga kome mogu verovati i s kim mogu deliti svoju privatnu stranu, čak i ako to nikada neće priznati naglas.

Autor: D.S.