Ovi horoskopski znakovi kao da imaju zaštitu sa neba: Kad pomisle da su dotakli dno, vrate se na vrh

Sigurno poznajete one ljude kojima se, čak i kada sve deluje izgubljeno, stvari nekako preokrenu u korist. Kao da uvek zakasne na pogrešan voz, izbegnu loše ljude za dlaku ili baš u trenutku kada pomisle da će pasti, život im pošalje novu priliku. Dok drugi govore o sreći, astrolozi tvrde da iza toga stoji nešto mnogo dublje.

Postoje dva horoskopska znaka za koje se veruje da nose posebnu vrstu zaštite kroz život. Ne znači da nemaju probleme, lomove ili teške periode, ali kao da ih nešto stalno vraća na pravi put pre nego što potpuno potonu.

Ako ste rođeni u znaku Lava ili Vage, moguće je da ste upravo vi među ljudima koji imaju tu retku vrstu kosmičkog blagoslova.

Lavovi nikada ne odustaju jer duboko osećaju da nisu sami

Lavovi deluju snažno, glasno i samouvereno, ali njihova najveća moć nije u tome što vole pažnju, već u neverovatnoj veri koju nose u sebi. Čak i kada ih život slomi, oni negde duboko imaju osećaj da ovo nije kraj i upravo ih to gura napred.

Astrolozi veruju da Lavovi imaju posebnu energiju koja ih tera da ustanu čak i onda kada svi drugi odustanu. Njima prepreke retko deluju kao kraj puta. Više ih doživljavaju kao test kroz koji moraju da prođu da bi stigli do nečeg većeg.

Zbog toga često deluje kao da im se želje ostvaruju u poslednjem trenutku. Kada svi pomisle da su izgubili, Lavovima se otvore vrata koja niko nije očekivao.

Za ova dva znaka nije stvar samo u sreći

Ni Lavovi ni Vage ne žive savršen život i ne prolaze bez bola. Razlika je samo u tome što ih život retko ostavlja potpuno slomljene. Kao da postoji neka nevidljiva granica preko koje ne mogu da padnu.

I možda upravo u tome leži njihov najveći blagoslov. Ne u tome što im je život lak, već što ih nešto stalno čuva da ne izgube sebe.

Autor: Marija Radić