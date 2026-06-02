Blizanci su u sezoni moći: Ovi znakovi će najviše osetiti njihovu energiju!

Period Blizanaca donosi ubrzanu komunikaciju, promene raspoloženja i više društvenih kontakata nego inače – a neki znakovi Zodijaka će tu energiju osetiti jače od drugih.

Sezona Blizanaca tradicionalno označava period pojačane mentalne aktivnosti, bržih odluka i izraženije potrebe za komunikacijom. U astrološkom smislu, ovo je vreme kada se sve pokreće, ali i kada stabilnost može biti narušena naglim promenama planova i raspoloženja.

Blizanci kao znak simbolizuju dualnost, radoznalost i potrebu za stalnim kretanjem, pa njihova sezona često donosi osećaj da se dešava previše stvari odjednom. Upravo zato mnogi astrolozi upozoravaju da se u ovom periodu lakše dolazi do nesporazuma, ali i novih poznanstava i prilika.

Najviše će ovu energiju osetiti vazdušni znaci – Vaga i Vodolija – koji prirodno rezoniraju sa Blizancima kroz element vazduha. Za njih ovaj period može doneti pojačanu društvenost, nove ideje i mogućnost da se istaknu u komunikaciji i kreativnim projektima.

S druge strane, Strelčevi, kao znak suprotan Blizancima, mogu osetiti unutrašnju napetost između potrebe za slobodom i obavezama koje dolaze iz spoljašnjeg okruženja. Ovo je period u kojem se od njih traži balans između impulsa i racionalnih odluka.

Ipak, bez obzira na znak, sezona Blizanaca donosi univerzalnu poruku – fleksibilnost je ključ. Oni koji se prilagode brzom tempu i otvorenosti za promene mogu iskoristiti ovaj period za nova iskustva, kontakte i ideje koje kasnije mogu imati dugoročan značaj.

Autor: S.Paunović