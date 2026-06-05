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U sezoni Blizanaca istina izlazi na videlo – ali na najnepredvidiviji način!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/lenahelfinger ||

Period koji donosi ubrzanu komunikaciju i promene često otkriva ono što je dugo bilo prećutano – ali ne na način na koji bismo to očekivali.

Sezona Blizanaca poznata je po pojačanoj mentalnoj aktivnosti, potrebi za razgovorom i razmeni informacija. U astrološkom smislu, ovo je period kada reči dobijaju posebnu težinu, ali i kada se lako gube u brzini komunikacije, što može dovesti do neočekivanih obrta u odnosima.

Zbog energije ovog vazdušnog znaka, informacije se šire brže nego inače, a ono što je dugo bilo skriveno ili potisnuto često dolazi na površinu. Međutim, način na koji se istina otkriva retko je direktan – češće je fragmentisan, kroz nesporazume, slučajne razgovore ili “između redova” izgovorene rečenice.

Astrolozi ističu da Blizanci vladaju komunikacijom, pa u ovom periodu dolazi do povećane potrebe da se govori, objašnjava i preispituje. To može doneti razjašnjenja u odnosima, ali i situacije u kojima se ljudi prvi put suočavaju sa onim što su dugo ignorisali.

Zanimljivo je da se u sezoni Blizanaca istina često ne pojavljuje kao jedan veliki trenutak, već kao niz malih otkrića. Upravo ti “delovi slagalice” mogu dovesti do iznenadnih uvida, kako u ljubavi i prijateljstvima, tako i u poslovnim odnosima.

Foto: Unsplash.com

Zato se ovaj period često opisuje kao vreme u kojem ništa više ne može ostati potpuno skriveno – ali ono što izađe na videlo retko dolazi u obliku koji smo očekivali, već kroz iznenadne razgovore, poruke ili situacije koje menjaju perspektivu.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

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