Dnevni horoskop za 6. jun: Ovnove očekuje napredak u karijeri, Rakove finansijski dobitak, a Device...

Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka.

Dnevni horoskop za 6. jun. Evo šta sve pripadnike Zodijaka očekuje ove subote.

OVAN

Vaše polje inostranstva je prikazano kroz uspeh u saradnji sa stranim kompanijama. Napredak u karijeri. Očekuje vas obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti. Razmislite da li želite da pokušate ponovo. Odlično se osećate.

BIK

Napredak u poslovanju i na finansijskom planu. Poseban uspeh očekuje one koji se bave trgovinom i sarađuju sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Pred vama je lep i harmoničan period. Osetljivost grla. Izbegavajte hladna gazirana pića.

BLIZANCI

Vaše polje poslovne komunikacije i saradnje najavljuje vam period prosperiteta. Proširićete krug saradnika. Očekuje vas važan razgovor s partnerom. Planete vam pružaju podršku da ostvarite plan o zajedničkoj budućnosti. Glavobolja praćena migrenom.

RAK

Uspešno ćete rešiti dugotrajan pravni problem ili će vam poći za rukom da sredite spornu dokumentaciju. Finansijski dobitak. Imate osećaj da vas partner ne razume, to u vama stvara nezadovoljstvo. Porazgovarajte o tome. Prehlada, moguć i stomačni virus.

LAV

Uspešna saradnja sa inostranstvom i veliki korak napred u vašim poslovnim poduhvatima. Finansijski uspeh. Novo poglavlje na ljubavnom planu. Poznanstvo s jednim Ovnom ili Vagom može se pretvoriti u ozbiljnu vezu. Smanjite konzumaciju alkoholnih pića.

DEVICA

Uspešno ćete privesti kraju rad na dugoročnom projektu. Očekuje vas potpisivanje novog ugovora. Razmišljate o zasnivanju porodice i veoma ozbiljno shvatate vezu u kojoj se nalazite. Novo poglavlje u ljubavi. Odlično se osećate, vrlo ste aktivni, radite na sebi.

VAGA

Novi elementi u radnom okruženju ili promena radnog mesta. Mogući su unapređenje i finansijski dobitak. Između vas i partnera zapalio se stari žar. Sledi dalja harmonizacija vašeg odnosa. Glavobolja. Moguća je jača prehlada.

ŠKORPIJA

Akcenat u ovom periodu je na unapređenju finansijske situacije. Uspeh za sve one koji se bave trgovinom, turizmom i nekretninama. Izazov tajne ljubavi potpuno vas je obuzeo. Pa ipak, čuvajte se skandala. Nervoza, napeti ste zbog nesređenih emotivnih odnosa.

STRELAC

Došao je pravi trenutak za vas. Napredak u karijeri. Uspešno ćete rešiti stari problem između vas i partnera. Sledi dalje poboljšanje veze. Počinjete da planirate i zajedničku budućnost. U organizmu vam se zadržava voda. Obratite se lekaru radi ispitivanja.

JARAC

Očekuje vas veoma važan poslovni razgovor iza zatvorenih vrata. Ne ulazite u rizične poslove, naročito sa sumnjivim i nepoznatim osobama. Nesporazumi u okviru porodice. Nalazite se pred izazovom da prevaziđete nesuglasice s partnerom. Bolovi u kolenima.

VODOLIJA

Poslovna saradnja s prijateljima može vam doneti znatan napredak na finansijskom planu. Napredak i u karijeri. Poboljšanje kvaliteta vaše veze s partnerom doneće vam zadovoljstvo. Osećate se emocionalno ispunjeno. Slaba cirkulacija, naročito periferna.

RIBE

U vašem polju karijere dolazi do ekspanzije, očekuju vas veliki uspeh i proširenje poslovne saradnje. Finansijski dobitak. Zbližićete se s jednom osobom koja vam se odavno dopada. Veče vam donosi romantičan sastanak. Problem sa sinusima, pomoći će vam inhalacija.



Autor: Jovana Nerić