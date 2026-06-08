Dnevni horoskop: Device će imati uspeha u poslu, a OVOM ZNAKU je najbolje da ostane u krevetu

Dnevni horoskop za 8. jun.

Ovan

U vreme poslednje Mesečeve četvrti koja se jednom godišnje formira u vašoj kući podsvesti slušajte svoju intuiciju, naročito ako završavate neki posao. Uvećanje prihoda preko nekretnina i privatnog biznisa.



Bik

Poslednja Mesečeva četvrt u kući društvenog života, planova i novca obrazuje trigon s vašim vladaocem Venerom donoseći vam zaradu preko nekonvencionalnih vidova zarade i uspeh u okviru nekog društvenog angažmana.



Blizanci

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u desetoj kući mogući su sukobi sa osobama od autoriteta, nadređenima ili roditeljimlj. Trigon s vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašom privatnošću popravlja odnose u porodici.



Rak

Poslednja Mesečeva četvrt u devetoj kući obrazuje trigon sa mnoštvom planeta u vašem znaku donoseći vam uspeh u završavanju fakulteta, pravnih pitanja, radnih dozvola i viza. Uvećanje prihoda preko putovanja i stranaca.

Lav

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući novca koja pravi harmonične aspekte sa planetama u vašoj kući inspiracije, mašte i ideja donosi vam uspeh u oblasti umetnosti, medicine, farmacije, pomorstva.

Devica

Jednom godišnje poslednja Mesečeva četvrt nađe se u kući braka i partnerskih odnosa a ove godine donosite važnu emotivnu ili poslovnu odluku. Trigon sa Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom, donosi vam uspeh u dogovorima.

Vaga

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući posla i zdravlja imate potrebu za promenom nekih i uvođenjem zdravih navika. Trigoni sa mnoštvom planeta u kući karijere mogu da vam donesu podršku žena ako budete fleksibilniji

Škorpija

Poslednja Mesečeva četvrt u kući ljubavi i kreativnosti pravi harmonične aspekte sa planetama u devetoj kući donosi vam ljubav na putovanju, predavanju, seminaru, kao i dobitke preko visokog obrazovanja i rešavanja pravnih pitanja u inostranstvu.

Strelac

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući privatnog života mogući su sukobi u porodici. Naglašena kuća finansija donosi vam dobitke ako završavate pitanja podele bračne imovine, nasledstva, kredita, stipendije.

Jarac

Poslednja Mesečeva četvrt u kući komunikacija donosi manje probleme sa saradnicima. Mnoštvo planeta u kući partnerskih odnosa nagoveštva sukobe u ljubavnom životu ali i probleme sa finansijama. Nesanica.



Vodolija

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući posla i novca završavate važna finansijska pitanja u vezi sa trgovinom, ishranom, nekretninama, poljoprivredom ili nekom samostalnom delatnošću. Bol u zglobovima.

Ribe

Poslednja Mesečeva četvrt jednom godišnje nađe se u vašem znaku a ove godine pred vas stavlja važnu odluku o vašem ljubavnom životu ili nekom kreativnom projektu, privatnom poslu.Mogući problemi sa hormonima.

Autor: S.M.