CELOG ŽIVOTA SE POTCENJUJU! Ovi horoskopski znakovi tek na teži način nauče lekciju i shvate KOLIKO VREDE!

Postoje ljudi koji vrlo rano razviju samopouzdanje i jasno znaju šta zaslužuju, ali postoje i oni kojima trebaju godine iskustva, pogrešnih odnosa i brojnih životnih lekcija kako bi shvatili sopstvenu vrednost.

U astrologiji se nekoliko znakova posebno ističe po tome što često potcenjuju svoje kvalitete, stavljaju potrebe drugih ispred svojih ili predugo traže potvrdu izvana. Tek s vremenom postanu svesni koliko zapravo mogu ponuditi svetu.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj brižnoj i emotivnoj prirodi. Toliko su usmereni na potrebe ljudi koje vole da često zaborave na sebe. Neretko daju više nego što dobijaju zauzvrat, a sopstvenu vrednost mere kroz to koliko su korisni drugima. Tek nakon nekoliko razočaranja počinju da shvataju da njihova dobrota nije nešto što treba uzimati zdravo za gotovo. Kada nauče da postave granice, otkrivaju koliko su zapravo snažni.

Devica

Device imaju veoma visoke standarde, ali upravo ih to često sprečava da vide sopstvene uspehe. Uvek misle da mogu bolje, da nisu dovoljno dobre ili da još nešto trebaju da dokažu. Zbog stalnog analiziranja svojih mana zanemaruju sve ono što rade izvrsno. S godinama polako razvijaju zdraviji odnos prema sebi i počinju da prepoznaju koliko su njihove sposobnosti vredne.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i saosećajne, ali često traže potvrdu od drugih ljudi. Sklone su da idealizuju druge, dok sebe stavljaju u drugi plan. Zbog toga lako završe u odnosima ili situacijama u kojima ne dobijaju ono što zaslužuju. Tek kada nauče da veruju sopstvenim instinktima i prestanu da traže tuđe odobravanje, postaju svesne svoje jedinstvenosti i talenta.

Vaga

Vage vole sklad i često izbegavaju sukobe po svaku cenu. Upravo zbog toga ponekad pristaju na manje nego što zaslužuju. Njihova želja da svi budu zadovoljni može ih navesti da zanemare sopstvene potrebe i želje. S vremenom nauče da postavljanje granica nije sebičnost, te da njihova vrednost ne zavisi od toga koliko će ugoditi drugima.

Jarac

Iako deluju samouvereno i ambiciozno, Jarčevi su prema sebi često mnogo stroži nego što drugi primećuju. Svoje uspehe doživljavaju kao nešto što se podrazumeva i retko sebi dopuštaju osećaj ponosa. Uvek gledaju prema sledećem cilju, zbog čega zanemaruju sve što su već postigli. Tek kasnije u životu počinju da uviđaju koliko su truda, znanja i upornosti uložili te koliko su zapravo vredni.

Autor: D.S.